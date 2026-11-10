AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Orav, İzmir\'deki can kayıplı faciada başsağlığı diledi

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, İzmir'de yaşanan ve can kayıplarına yol açan faciadan derin üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Orav, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İzmir'de yaşanan trajedi ve can kaybı karşısında derin bir üzüntü duyuyoruz. Düşüncelerimiz kurbanlar, yakınları ve bu olaydan etkilenen herkesle birlikte. Avrupa, yas ve dayanışma içinde Türkiye halkının yanındadır." ifadesini kullandı.