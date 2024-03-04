AB Türkiye\'ye en fazla Şengen vizesi veren ülke

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Vizeye erişimi kolaylaştırmayı sağlıyoruz. 2023 itibarıyla baktığımızda Türkiye'de, önceki yıllara göre en yüksek sayıda Şengen vizesi verilmiş. Herhalde tüm dünyada en fazla sayıda Şengen vizesinin verildiği ülke." dedi.
Meyer-Landrut, Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen AB - Kayseri İş Dünyası Formu'nda yaptığı konuşmada, "Yeşil mutabakat" ve "Dijital Dönüşüm"ün AB için çok önemli olduğunu, Türkiye'nin bu alanda önemli adımlar attığını söyledi.
Türkiye'nin sıfır emisyon hedefini tanımladığını, Ulusal Eylem Planı yaptığını ve aynı zamanda karbonsuzlaştırma konusunda öncelikli sektörleri belirlediğini anlatan Meyer-Landrut, bunların önemli adımlar olduğunu dile getirdi.
AB ile Türkiye'nin ekonomik ilişkilerinin çok güçlü olduğuna değinen Meyer-Landrut, "AB üye ülkeleri ve Türkiye arasında 2023'te 206 milyar avrodan fazla ticaret hacmi gerçekleşmiş. Gerçekten çok önemli bir rakam." diye konuştu.
"Tüm üye devletler bu sorunu çözmek için çok titiz şekilde çalışıyor"
Gümrük Birliği hakkında bilgiler veren Meyer-Landrut, şöyle devam etti:
"Gümrük Birliğinin 2016'da güncellenmesiyle ilgili bir öneride bulunulmuştu. Komisyon da her iki taraf açısından bu anlaşmanın güncellenmesinin büyük potansiyeli, avantajları olduğunu kabul etmişti. Karşılaştığınız bazı sorunlardan, zorluklardan bahsettiniz. Biz de Gümrük Birliğinin uygulanmasında birtakım zorluklar yaşıyoruz. Ticareti engelleyici konular diyoruz buna. Bu konuda da yapılan çalışmalar, geçen yaz atılan adımlar daha somut sonuçları bize sağlayacak ve burada ifade edilen hedeflere ulaşılabilecek. Vizeyle ilgili şunu net olarak söylemek isterim. Hepimiz, tüm üye ülkeler ve konsolosluklar, gerçekten özellikle iş insanları için vize sağlama konusunda çok çalışıyoruz. Dışişleri Bakanlığıyla da çalışarak vize konusunun kolaylaştırılmasının yollarını bulmaya çalışıyoruz. Vizeye erişimi kolaylaştırmayı sağlıyoruz. 2023 itibarıyla baktığımızda Türkiye'de, önceki yıllara göre en yüksek sayıda Şengen vizesi verilmiş. Herhalde tüm dünyada en fazla sayıda Şengen vizesinin verildiği ülke. Dolayısıyla bir politika değil, birtakım pratik çalışmaların yapılması gerekiyor bu zorlukların aşılması için. Zorlukların, iş dünyasının ihtiyaçlarının farkındayız ama şundan emin olun ki tüm üye devletler bu sorunu çözmek için çok titiz şekilde çalışıyor."
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da Kayseri'nin ticarette önemli kentlerden biri olduğunu ve istikrarlı şekilde ilerlediğini anlattı.
"Avrupa Birliği ile siyah beyazlar değil, gri alanlar var. Biz bunları beyaza boyamak istiyoruz. Bu beyazı boyarken de Kayseri'nin kapasitesini, potansiyelini kullanmak istiyoruz." diyen Bozay, büyükelçilerden, ikili düzeyde her konunun olurundan çözülmesini talep etti.
Bozay, birçok Avrupa ülkesi ile büyük ticareti olan Türkiye'nin bu durumu ileriye taşıması gerektiğini de vurguladı.
"Şoför vize alamıyor ki kamyon gitsin"
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise AB'nin Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olduğuna işaret etti.
Türkiye'nin otomotiv, beyaz eşya ve konfeksiyon gibi alanlarda Avrupa'nın ana tedarikçisi olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, 2 yıl sonra AB ile ekonomik ilişkilerin en önemli ayağı olan Gümrük Birliğinin 30'uncu yılına girileceğini belirtti.
Gümrük Birliğinin kapsamının genişletilmesi gerektiğini savunan Hisarcıklıoğlu, AB Konseyinin mart ayında Gümrük Birliğinin güncellemesi konusunda çalışmalara başlaması için komisyona yetki vermesini beklediklerini söyledi.
Vize konusunun önemli olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Türkiye AB ilişkilerinde çok ciddi bir sorun haline geldi. Avrupa Birliği'ni de çok anlayabilmiş değilim. İş adamlarının önünü açacak vize kolaylığını niye yapmaz Avrupa Birliği? Özellikle vizelerin iş dünyasına kolaylaştırılmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Kapıkule'den nasıl çıkacaklar? Kota var, şoföre vize var. Şoför vize alamıyor ki kamyon gitsin. Yani tarife dışı bir engel var. Bunların düzeltilmesine de ihtiyaç var."
Program, konuşmaların ardından protokol üyelerinin hediye takdimiyle sona erdi.
Son Dakika › Güncel › AB Türkiye'ye en fazla Şengen vizesi veren ülke - Son Dakika
Aile dizisindeki Cihan karakteriyle büyük beğeni toplayan Nejat İşler, Asmalımescit'te bir gece kulübünde Birce Akalay ile eğlendiği sırada yanlarına gelen Behzat Ç. dizisindeki rol arkadaşı İnanç Konukçu'yu tanıyamayınca yumruk attı. Olay sırasında Birce Akalay da başını sert şekilde duvara çarptı.
Ramazan ayına sayılı günler kala Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi minarelerinin arasına 'La ilahe illallah' mahyası asıldı. İstanbul'daki camilere asılan mahyalar, ramazan geleneğini sürdürüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 7 selatin camisinde mahya asma işleri gerçekleştiriliyor. Mahya sanatı Osmanlı dönemine dayanan bir geleneğin devamıdır ve ramazanın önemli işaretlerinden biridir.
Meryem ve Zeynep, kaçma girişimlerinde başarısız olunca dergaha geri dönmek zorunda kalır. Ancak dönüşlerinde Zeynep'i, Cüneyd'e eş olmanın zorlukları beklemektedir. Suavi'nin ötanazi planları için kullanılmak istenen Meryem, yaşlı adamın planının en büyük tehdidi haline gelir. Zeynep'in Cüneyd'in sırrını ifşa ettiği sanılan iftira, kıskançlık ve karanlık yüzleşmelerle dolu bir süreci başlatır. Mira'nın gerçek ailesini bulma çabaları ise büyük bir çıkmaza sürüklenirken, Hande'nin tarikatın sırlarını ifşa eden haberin ele geçirilmesiyle adaletin kılıcı sallanmaya başlar.
Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan olayda, Cengiz K. ile Tülay T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Cengiz K, Tülay T'yi tabancayla boynundan yaraladı. Yaralı kadını kendi aracıyla hastaneye götüren şüpheli, polisler tarafından gözaltına alındı. Kadının durumu ise ağır.
Başarılı oyuncu Birand Tunca'nın uzun süredir kanserle mücadele eden annesi Yasemin Sözen yaşamını yitirdi. Tunca, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Tunca, annesinin cenaze törenine ilişkin detayları da paylaştı.
Geçtiğimiz hafta yapılan dokunulmazlık oyununda Nagihan Karadere sakatlandı. Dizinden yaşadığı sakatlık sonrası acil müdahale yapılan Nagihan'ın durumu endişe yaratırken, diskalifiye olma ihtimali konuşulmaya başlandı. Acun Ilıcalı, yarışmacıları bilgilendirerek durumun riskli olduğunu belirtti.
Sunucu ve manken Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, oğulları Uzay'ın doğum gününü birlikte kutladı. Şıkel'in ailesi de Uzay'ın 12'nci yaş gününde Uzay'ı yalnız bırakmadı. Uzay'ın 12'nci yaş gününe özel pastasının üstünde, 'İyi ki doğdun bal çocuk. Seni çok seviyoruz' yazısı yer aldı. Şıkel yaptığı paylaşıma, 'Bal yavrum, canım oğlum.. Doğum günün kutlu olsun. Seni sana anlatamayacağımız kadar çok seviyoruz.. iyi ki varsın canımın yarısı...' notunu düştü. Emre Altuğ ise, 'İyi ki doğdun Uzay'ım, can parçam, aslanım' ifadelerini kullandı.
Dune 2 (Dune: Part Two) dünya genelinde 178,5 milyon dolar gişe yaparak büyük bir başarı elde etti. Timothée Chalamet, Florence Pugh ve Zendaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapım, film sektörüne derin bir nefes aldırdı. Henüz tüm ülkelerde vizyona girmeyen film, ikinci haftasında gişe rakamlarını daha da artırabilir.
Son günlerde Epic Games platformunun hacklenme vakasında önemli gelişmeler yaşandı. Mogilevich adlı hacker grubu, Epic'in sunucularına sızarak kullanıcı verilerine ulaştıklarını açıkladı. Ancak grup, son açıklamasında bu olayın gerçekleşmediğini ve yalan söylediklerini iddia etti. Epic Games ise herhangi bir hack vakası yaşanmadığını belirtti. Mogilevich'in veri sattığı iddiası ise henüz kanıtlanmış değil. Bu gelişmeler, olayın gerçekliği konusunda şüpheleri artırdı.
Sony Interactive Entertainment, PlayStation için piyasaya sürdüğü oyunları bilgisayar platformu için de çıkarmaya devam ediyor. Şirketin son olarak Ghost of Tsushima oyununu da PC kullanıcılarıyla buluşturacağı iddia ediliyor. Oyunun 5 Mart'ta duyurulması bekleniyor.
Xiaomi, 15 serisi için yeni detaylar paylaştı. Serinin ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısı özelliğiyle dikkat çekeceği belirtiliyor. Ayrıca seride Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi kullanılacak ve 120Hz yenileme hızına sahip LTPO panel bulunacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?