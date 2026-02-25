AB, Ukrayna'dan Drujba Hattı Onarımını İstedi

Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan Orta Avrupa'ya petrol taşıyan Drujba boru hattının onarım çalışmalarını hızlandırması için Ukrayna'ya çağrıda bulundu.

Euronews'in haberine göre, AB Komisyonu, Macaristan'ın çifte vetosunun Ukrayna'ya yönelik 90 milyar avroluk kredi ve Rusya'ya yeni yaptırım paketinin kabul edilmesini engellemesi üzerine Kiev'den onarım çalışmalarını hızlandırmasını istedi.

Komisyon, hattın onarım sürecinde Macaristan ve Slovakya'nın petrol ihtiyacını karşılamak için Hırvatistan üzerinden geçen Adria (JANAF) boru hattının en uygulanabilir alternatif olduğunu bildirdi.

Komisyon açıklamasında, AB'nin enerji arz güvenliği açısından şu aşamada acil risk görülmediğini, Macaristan ve Slovakya'ya petrol tedariki için alternatif güzergah bulunduğunu vurguladı.

Ukrayna: Saldırıyı Rusya düzenledi

Macaristan ve Slovakya için kritik önem taşıyan Drujba boru hattına 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramış, Budapeşte ve Bratislava hükümetleri, Ukrayna'yı, bu petrol sevkiyatının devam etmesine engel olmak suretiyle durumu siyasi amaçlı kullanmakla suçlamıştı.

Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının durmasının ardından Macaristan ve Slovakya, tepki olarak Ukrayna'ya dizel yakıt tedarikini askıya almıştı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da 20 Şubat'ta, Drujba boru hattı üzerinden ülkeye petrol sevkiyatı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya 90 milyar avroluk AB kredisini de bloke edeceklerini açıklamıştı.

Macaristan, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketine de ret oyu vermişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dünkü açıklamasında, Drujba boru hattına yönelik saldırının Rusya tarafından gerçekleştirildiğini söylemişti.