AB, Ukrayna'ya askeri yardım fonunu 5 milyar avro artırmayı kabul etti

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Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya askeri yardımlar için kullanılan fonu 5 milyar avro artırma konusunda prensipte anlaştığını duyurdu.

AB dönem başkanlığını üstlenen Belçika tarafından yapılan sosyal medya paylaşımda, "Avrupa Barış Fonu" adı verilen mali fonda reform yapılması kararı alındığı aktarıldı.

Paylaşıma göre AB üye ülkeleri, reform kapsamında Ukrayna'ya askeri yardımlar için kullanılan fonu 5 milyar avro artırma konusunda prensipte anlaştı.

Paylaşımda, "AB, Ukrayna'ya kalıcı destek sağlama ve ülkenin kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu askeri teçhizatı temin etme kararlılığını sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise X paylaşımda ise AB ülkelerinin anlaşmaya vardığı Ukrayna'ya yardım fonu kapsamında askeri desteğin 5 milyar avro daha artırılacağına işaret etti.

Borrell, "Mesaj açıktır: Ukrayna'yı galip gelmesi için ne gerekiyorsa destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.