AB, Ukrayna'ya Desteğini Teyit Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB, Ukrayna'ya Desteğini Teyit Etti

24.02.2026 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ursula von der Leyen, Avrupa'nın Ukrayna'nın yanında olduğunu vurguladı ve destek sözü verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın maddi ve askeri birçok anlamda sarsılmaz bir şekilde Ukrayna'nın yanında olduğunu yeniden teyit ettiklerini belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4 yıl önce başladığı tarih olan 24 Şubat'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden Von der Leyen, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Savaşın başlangıcından bu yana 10 kez Kiev'e geldiğini belirten Von der Leyen, "Avrupa'nın sarsılmaz bir şekilde Ukrayna'nın yanında olduğunu yeniden teyit etmek isterim. Maddi, askeri ve bu zorlu kış boyunca." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Ukrayna'nın haklı mücadelesine olan sarsılmaz bağlılıklarının altını çizmek istediğini belirterek "Ukrayna halkı ve saldıran tarafa net bir mesaj göndermek istiyoruz. Barış sağlanana kadar geri adım atmayacağız. Ukrayna'nın şartlarına göre barış." değerlendirmesinde bulundu.

Kiev'e gelen AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da ABD merkezli X sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"4 yıllık haksız bir saldırı. Ukrayna'nın sarsılmaz cesaretinin 4. yılı. Avrupa'nın 4 yıllık sarsılmaz desteği. Tek bir ortak hedef. Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışı sağlamak. Bu yüzden bugün Kiev'deyiz."

Norveç ve Danimarka'dan Ukrayna'ya maddi destek

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da Kiev'e gitti.

Store, Norveç'te yayın yapan NRK kanalına yaptığı açıklamada, insansız hava araçlarında kullanılmak üzere Ukrayna'ya maddi destek sağlayacaklarını belirterek, Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi için ihtiyaç duyduğu askeri desteği almasının önemli olduğunu söyledi.

Danimarka medyasında yer alan haberlere göre, Danimarka Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'ya maddi destek sağlayacaklarını belirtti. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Ukrayna'daki insani durumun "yürek parçalayıcı" olduğunu kaydetti.

Bu arada, Estonya Başbakanı Kristen Michal, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve Letonya Başbakanı Evika Silina da Kiev'i ziyaret ediyor.

Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Ukrayna'ya Desteğini Teyit Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Spalletti’nin kaderi Galatasaray’a bağlı Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Galatasaray derbisini kaçırabilir

13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:50
Türk futbolunda neler oluyor Nazillispor’da yine çekilme iddiası
Türk futbolunda neler oluyor? Nazillispor'da yine çekilme iddiası
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
11:23
Üç kesime büyük kolaylık Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 13:36:56. #7.12#
SON DAKİKA: AB, Ukrayna'ya Desteğini Teyit Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.