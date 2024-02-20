AB Ülkeleri, Gazze Şeridi\'nde Sürdürülebilir Bir Ateşkese Kapı Aralayacak Acil İnsani Ara Çağrısı Yaptı

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BRÜKSEL, 20 Şubat (Xinhua) -- Avrupa Birliği'ne (AB) üye 26 ülke, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde "sürdürülebilir bir ateşkese kapı aralayacak acil insani ara" çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, AB dışişleri bakanları toplantısında Macaristan hariç tüm AB ülkelerinin, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırı düzenlememesi konusunda İsrail'i uyararak böyle bir saldırının kentte sıkışan yaklaşık 1,5 milyon mültecinin felaketini daha da derinleştireceğini kaydettiğini söyledi.

Toplantı öncesinde konuşan İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin, "Refah'a düzenlenecek bir saldırı kesinlikle felaket olacaktır. Bu, vicdana sığmaz" dedi.

İsrail'in kente saldırmayı planladığına yönelik haberler uluslararası arenada alarm zillerinin çalmasına, birçok ülkenin itidal yahut operasyonun iptali çağrısı yapmasına yol açtı.