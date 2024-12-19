AB Ülkeleri Göç Konusunu Ele Aldı

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Avrupa Birliği (AB) içinde İtalya, Danimarka ve Hollanda'nın başını çektiği bir grup ülkenin, AB Komisyonu'nun katılımıyla göç konusunu ele alan gayriresmi bir toplantı yaptığı bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, halihazırda Brüksel'de devam eden AB Liderler Zirvesi çerçevesinde, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof'un, göç yönetiminde uygulanacak yenilikçi çözümler ve özellikle geri dönüşlerle ilgili yasal çerçevenin güçlendirilmesi hususuyla en çok ilgilenen üye devletler arasında ayrı bir gayriresmi toplantıya öncülük ettiği belirtildi.

Toplantıya, İtalya, Danimarka ve Hollanda'nın yanı sıra AB Komisyonu, Yunanistan, Malta, Çekya, Polonya, İsveç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Macaristan liderlerinin katıldığına işaret edilen açıklamada, "AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Komisyonun 2025'in ilk aylarında sunmayı planladığı geri dönüşlere ilişkin yeni bir yasal çerçeve önerisine odaklanarak, geçen pazartesi günkü göç mektubunda belirtilen ana çalışma hatlarını açıkladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Başbakan Meloni'nin de yeni yasal düzenleme önerisinin hızlı bir şekilde sunulmasını ve tamamlanmasını desteklediği vurgulanarak, "Özellikle insan kaçakçılarının iş modelini kırmak ve aynı zamanda Avrupa'ya sığınma çabalarını uluslararası koruma hakkına gerçekten sahip olanlara odaklamasını sağlamak için düzensiz göçle mücadelede yenilikçi çözümlerin önemine dikkati çekti." denildi.

Söz konusu amaçla, Avrupa hukuku çerçevesinde yapılacak değişikliklere de değinilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Liderler görüşmelerinde, özellikle İtalya-Arnavutluk modeli ve üçüncü ülkelerde 'geri dönüş merkezleri' oluşturulması fikrinden hareketle, yenilikçi çözümleri desteklemek için güvenli menşe ülke ve güvenli üçüncü ülke kavramlarının güçlendirilmesi de dahil olmak üzere, giderek daha açık ve etkili bir Avrupa hukuki çerçevesine duyulan ihtiyaca odaklandı. Ayrıca, gönüllü destekli geri dönüşler konusunda BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile beraber göç yolları boyunca Avrupa'nın eylemlerinin güçlendirilmesine yönelik büyük ilgi ortaya çıktı. Toplantıya katılan liderler, Başkan von der Leyen'in mektubu ve bugünkü zirvede onaylanacak göç konusundaki kararların operasyonel yaklaşımına duydukları takdiri ifade ederek, AB'nin göç politikasını güçlendirme ve daha etkili kılma hedefi doğrultusunda yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldılar."

Bu arada, Başbakan Meloni, ekimde de yine benzer şekilde bazı ülkelere, Roma ile Tiran arasında 6 Kasım 2023'te imzalanan ve İtalya'nın Arnavutluk'ta iki göçmen merkezi kurmasını sağlayan modele dair bir sunum yapmıştı.