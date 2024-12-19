AB Ülkeleri Göç Konusunu Ele Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB Ülkeleri Göç Konusunu Ele Aldı

İtalya, Danimarka ve Hollanda, AB bünyesinde göç yönetimi için yenilikçi çözümler görüşüyor.

19.12.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) içinde İtalya, Danimarka ve Hollanda'nın başını çektiği bir grup ülkenin, AB Komisyonu'nun katılımıyla göç konusunu ele alan gayriresmi bir toplantı yaptığı bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, halihazırda Brüksel'de devam eden AB Liderler Zirvesi çerçevesinde, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof'un, göç yönetiminde uygulanacak yenilikçi çözümler ve özellikle geri dönüşlerle ilgili yasal çerçevenin güçlendirilmesi hususuyla en çok ilgilenen üye devletler arasında ayrı bir gayriresmi toplantıya öncülük ettiği belirtildi.

Toplantıya, İtalya, Danimarka ve Hollanda'nın yanı sıra AB Komisyonu, Yunanistan, Malta, Çekya, Polonya, İsveç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Macaristan liderlerinin katıldığına işaret edilen açıklamada, "AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Komisyonun 2025'in ilk aylarında sunmayı planladığı geri dönüşlere ilişkin yeni bir yasal çerçeve önerisine odaklanarak, geçen pazartesi günkü göç mektubunda belirtilen ana çalışma hatlarını açıkladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Başbakan Meloni'nin de yeni yasal düzenleme önerisinin hızlı bir şekilde sunulmasını ve tamamlanmasını desteklediği vurgulanarak, "Özellikle insan kaçakçılarının iş modelini kırmak ve aynı zamanda Avrupa'ya sığınma çabalarını uluslararası koruma hakkına gerçekten sahip olanlara odaklamasını sağlamak için düzensiz göçle mücadelede yenilikçi çözümlerin önemine dikkati çekti." denildi.

Söz konusu amaçla, Avrupa hukuku çerçevesinde yapılacak değişikliklere de değinilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Liderler görüşmelerinde, özellikle İtalya-Arnavutluk modeli ve üçüncü ülkelerde 'geri dönüş merkezleri' oluşturulması fikrinden hareketle, yenilikçi çözümleri desteklemek için güvenli menşe ülke ve güvenli üçüncü ülke kavramlarının güçlendirilmesi de dahil olmak üzere, giderek daha açık ve etkili bir Avrupa hukuki çerçevesine duyulan ihtiyaca odaklandı. Ayrıca, gönüllü destekli geri dönüşler konusunda BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile beraber göç yolları boyunca Avrupa'nın eylemlerinin güçlendirilmesine yönelik büyük ilgi ortaya çıktı. Toplantıya katılan liderler, Başkan von der Leyen'in mektubu ve bugünkü zirvede onaylanacak göç konusundaki kararların operasyonel yaklaşımına duydukları takdiri ifade ederek, AB'nin göç politikasını güçlendirme ve daha etkili kılma hedefi doğrultusunda yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldılar."

Bu arada, Başbakan Meloni, ekimde de yine benzer şekilde bazı ülkelere, Roma ile Tiran arasında 6 Kasım 2023'te imzalanan ve İtalya'nın Arnavutluk'ta iki göçmen merkezi kurmasını sağlayan modele dair bir sunum yapmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Göçmenler, Danimarka, Hollanda, Politika, Güncel, İtalya, Dünya, roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Ülkeleri Göç Konusunu Ele Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 00:50:41. #1.12#
SON DAKİKA: AB Ülkeleri Göç Konusunu Ele Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.