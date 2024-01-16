AB Ülkeleri Hırvatistan, İtalya ve Slovenya, Batı Balkan Ülkelerini Yasa Dışı Göçle Mücadelede İşbirliğine Dahil Etmeye Hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Hırvatistan, İtalya ve Slovenya, yasa dışı göçle mücadeledeki işbirliklerine Batı Balkan ülkelerini dahil etmeye hazırlanıyor.

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'in ev sahipliğinde, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve Slovenya İçişleri Bakanı Bostjan Poklukar, yasa dışı göçle mücadele konusunu görüşmek üzere Hırvatistan'ın Buzet kentinde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan ev sahibi Bozinovic, bir sonraki görüşmenin martta Slovenya'da yapılacağını duyurarak, "Slovenya'daki görüşmeye Batı Balkan ülkelerinin içişleri bakanları da davet edildi. Böylece Batı Balkanlar üzerindeki göçmen rotasına karşı daha etkili hareket edebiliriz. Yasa dışı göçle mücadelede onların düşüncelerini de dinlemek isteriz. "dedi.

Bozinovic, en son İtalya'nın Trieste kentinde yapılan görüşmede alınan bütün kararların hayata geçirildiğini aktararak, "Bunlar, karma polis devriyelerinin oluşturulmasına yönelik kalıcı yapılar, bilgi alışverişi için ortak noktalar veya merkezler oluşturulması ile toplantıların kalıcı hale getirilmesiydi." diye konuştu.

Orta Doğu'da yaşananların ardından yeniden sınır kontrollerine gidildiğini anımsatan Bozinovic, "Ancak 3 ülke vatandaşları bu kontrolleri hissetmedi. Bu kontroller, halkın gündelik yaşamını, sınır geçiş rutinlerini etkilemedi." ifadesini kullandı.

"Üçlü format diğer bölge ülkeleriyle işbirliğinde itici güç olabilir"

Piantedosi de üçlü formatın yenilikçi bir girişim olduğunu, operasyonel ve stratejik diyalog "modeli" oluşturduğunu, ayrıca bölgedeki diğer ülkelerle daha etkili işbirliği için bir itici güç olabileceğini ifade etti.

Bugünkü toplantıda Balkan rotasındaki durumu ele aldıklarını ve bilgileri güncellediklerini söyleyen Piantedosi, "Söz konusu rotanın, yalnızca göçmenler için değil, aynı zamanda halihazırda diğer yasa dışı faaliyetler için kullanılan suç koridorlarına sızabilecek ulusal güvenlik açısından tehlikeli kişiler açısından da cazip bir rota olmaya devam ettiği ortaya çıktı." diye konuştu.

Piantedosi, İtalya-Slovenya sınırında kontrol edilen 160 bin kişi arasında 1600'den fazla düzensiz göçmenin tespit edildiği ve 900'den fazlasının geri çevrildiği bilgisini de paylaştı.

"İnsanların, serbest dolaşımının önemine olan inancımı sürdürüyorum." diyen İtalyan Bakan, serbest dolaşımının yeniden sağlanmasına olanak tanıyan çözümler için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Piantedosi, hem vatandaşların güvenliği hem de Balkan rotasındaki suç ağlarıyla mücadele için uygun tedbirler almak gerektiğini kaydetti.

Poklukar ise mevcut tedbirlerin halka sorun oluşturmayacak şekilde alındığını belirtti.

Bu arada, İtalya'nın 21 Ekim itibarıyla Slovenya ile başlattığı sınır kontrolü uygulamasının arkasından Slovenya da aynı gün Hırvatistan ve Macaristan ile sınır kontrolüne başlamıştı.