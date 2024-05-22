AB Ülkeleri İtalya ve Slovenya, Sınır Kontrollerini 6 Ay Daha Uzattı

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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri İtalya ve Slovenya, Avrupa ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Ekim 2023'ten beri uyguladıkları sınır kontrollerini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

İtalya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Sloven mevkidaşı Bostjan Poklukar ile yaptığı telefon görüşmesinde, 19 Haziran'da süresi sona erecek olan sınır kontrollerini 6 ay daha uzatma kararı ele alındı.

Bakan Piantedosi, söz konusu kontrollerin sınır ötesi dolaşım ve taşımacılık sektörünü en az etkileyecek şekilde uygulanacağını da belirtti.

Piantedosi, İtalya, Hırvatistan ve Slovenya olarak yeni bir işbirliği modeli oluşturduklarını ve yeni bir üçlü toplantı planladıklarını kaydetti.

Slovenya da Hırvatistan ve Macaristan'a uyguladığı sınır kontrollerini yeniden uzattı

Slovenya İçişleri Bakanı Poklukar, ülke basınına yaptığı açıklamada, Hırvatistan ve Macaristan'a uyguladıkları sınır kontrollerini 21 Aralık'a kadar uzatacaklarını duyurdu.

Poklukar, Hırvatistan ve Macaristan'dan yetkililerin söz konusu karar hususunda bilgilendirildiğine işaret ederek, "Sloven polisi, kontrolü daha önce de olduğu gibi, öncelikli olarak terörizm, aşırıcılık ve sınır ötesi suçların önlenmesi odaklı, hedefli sınır kontrolüyle gerçekleştirecek." ifadesini kullandı.

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, Ekim 2023'te Avrupa ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler sebebiyle Slovenya ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri yeniden uygulama kararı almıştı.

İtalya'nın 21 Ekim 2023'te Slovenya ile başlattığı sınır kontrolü uygulamasının arkasından Slovenya da aynı gün Hırvatistan ve Macaristan ile sınır kontrolüne başlamıştı. Slovenya söz konusu kararı ilk olarak 21 Aralık 2023'e, ardındansa 22 Haziran 2024'e kadar uzatmıştı.