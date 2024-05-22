AB Ülkeleri İtalya ve Slovenya, Sınır Kontrollerini 6 Ay Daha Uzattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB Ülkeleri İtalya ve Slovenya, Sınır Kontrollerini 6 Ay Daha Uzattı

AB Ülkeleri İtalya ve Slovenya, Sınır Kontrollerini 6 Ay Daha Uzattı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri İtalya ve Slovenya, Avrupa ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Ekim 2023'ten beri uyguladıkları sınır kontrollerini 6 ay daha uzatma kararı aldı. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Sloven mevkidaşı Bostjan Poklukar ile yaptığı telefon görüşmesinde, 19 Haziran'da süresi sona erecek olan sınır kontrollerini 6 ay daha uzatma kararı ele alındı. Slovenya da Hırvatistan ve Macaristan'a uyguladığı sınır kontrollerini 21 Aralık'a kadar uzatacaklarını duyurdu.

22.05.2024 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri İtalya ve Slovenya, Avrupa ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Ekim 2023'ten beri uyguladıkları sınır kontrollerini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

İtalya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Sloven mevkidaşı Bostjan Poklukar ile yaptığı telefon görüşmesinde, 19 Haziran'da süresi sona erecek olan sınır kontrollerini 6 ay daha uzatma kararı ele alındı.

Bakan Piantedosi, söz konusu kontrollerin sınır ötesi dolaşım ve taşımacılık sektörünü en az etkileyecek şekilde uygulanacağını da belirtti.

Piantedosi, İtalya, Hırvatistan ve Slovenya olarak yeni bir işbirliği modeli oluşturduklarını ve yeni bir üçlü toplantı planladıklarını kaydetti.

Slovenya da Hırvatistan ve Macaristan'a uyguladığı sınır kontrollerini yeniden uzattı

Slovenya İçişleri Bakanı Poklukar, ülke basınına yaptığı açıklamada, Hırvatistan ve Macaristan'a uyguladıkları sınır kontrollerini 21 Aralık'a kadar uzatacaklarını duyurdu.

Poklukar, Hırvatistan ve Macaristan'dan yetkililerin söz konusu karar hususunda bilgilendirildiğine işaret ederek, "Sloven polisi, kontrolü daha önce de olduğu gibi, öncelikli olarak terörizm, aşırıcılık ve sınır ötesi suçların önlenmesi odaklı, hedefli sınır kontrolüyle gerçekleştirecek." ifadesini kullandı.

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, Ekim 2023'te Avrupa ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler sebebiyle Slovenya ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri yeniden uygulama kararı almıştı.

İtalya'nın 21 Ekim 2023'te Slovenya ile başlattığı sınır kontrolü uygulamasının arkasından Slovenya da aynı gün Hırvatistan ve Macaristan ile sınır kontrolüne başlamıştı. Slovenya söz konusu kararı ilk olarak 21 Aralık 2023'e, ardındansa 22 Haziran 2024'e kadar uzatmıştı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Avrupa Birliği, Hırvatistan, Macaristan, Orta Doğu, Slovenya, İtalya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Ülkeleri İtalya ve Slovenya, Sınır Kontrollerini 6 Ay Daha Uzattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:57 Rize İl Başkanı Ayar’ın istifası sonrası AK Parti’den değişim mesajı: Adımlar atılacak Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi’nin cenaze törenine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi'nin cenaze törenine katılacak
16:34 Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler
16:29 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık
15:55 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı Reisi’nin cenazesinde dikkat çeken detay Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
16:05 Yine ateşe benzin döküyor Mehmet Büyükekşi’den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı Yine ateşe benzin döküyor! Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı
15:21 Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş’la yollarını ayırdı Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş'la yollarını ayırdı
15:12 Türbülansa giren uçakta 2 can kaybı 20 kişi yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor Türbülansa giren uçakta 2 can kaybı! 20 kişi yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor
15:10 Bedia Teymur’dan ’’Reisi’nin helikopterini İsrail düşürdü’’ tezini çürütecek analiz Bedia Teymur'dan ''Reisi'nin helikopterini İsrail düşürdü'' tezini çürütecek analiz
15:01 Kadınlar tuvaletindeki gizli görüntü ortalığı karıştırdı Polis memuru açığa alındı Kadınlar tuvaletindeki gizli görüntü ortalığı karıştırdı! Polis memuru açığa alındı
14:28 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak
14:11 Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
14:02 Kelly Rowland, Cannes Film Festivali’nde güvenlik görevlisini azarladı Kelly Rowland, Cannes Film Festivali'nde güvenlik görevlisini azarladı
13:42 CHP lideri Özel’i taktığı yok Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 17:24:43. #1.12#
SON DAKİKA: AB Ülkeleri İtalya ve Slovenya, Sınır Kontrollerini 6 Ay Daha Uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement