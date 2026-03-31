AB Ülkeleri, Savaş Suçları için Hesap Sorma Kararlılığında

Avrupa Birliği (AB) üyesi 26 ülke, Rusya- Ukrayna Savaşı'yla bağlantılı "savaş suçları" nedeniyle hesap sorulmasını sağlama konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Hesap verebilirlik, kapsamlı, adil ve kalıcı barış ile uluslararası hukukun korunması için vazgeçilmez bir unsurdur." açıklamasında bulundu.

Macaristan hariç AB üyesi 26 ülke ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Buça kentindeki olayların 4. yılı nedeniyle ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla bağlantılı "savaş suçları ve diğer ciddi suçlar" nedeniyle hesap sorulmasını sağlama konusunda kararlı olunduğu belirtilerek, "Uluslararası Tazminat Komisyonu" ve Ukrayna'ya yönelik "Saldırı Suçu Özel Mahkemesinin" kurulması yönünde kaydedilen son gelişmelerin memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınmış sınırları içindeki bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin yinelendiği açıklamada, "Hesap verebilirliğin, kapsamlı, adil ve kalıcı barışın yanı sıra uluslararası hukukun korunması için de vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurguluyoruz." denildi.

Buça ve diğer yerleşim yerlerinde hayatını kaybedenlerin saygıyla anıldığı açıklamada, "Rus güçlerinin çekilmesinin ardından toplanan kanıtlar, tam ve kapsamlı hesap verebilirliğin sağlanmasının gerekliliğini vurgulamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Rusya, savaşın başladığı 2022'de Kiev bölgesinde yer alan Buça kentine girmiş ve 1 ay sonra kentten çekilmişti.

Kiev yönetimi, birkaç gün sonra Rus askerlerinin çekildiği Buça kentinde Rusya'yı "katliam" yapmakla suçlamıştı. Rusya, iddiaların provokasyon olduğunu savunuyor.