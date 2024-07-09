AB Ülkelerinde 4,3 Milyon Ukraynalı Geçici Koruma Altında

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, Rusya ile savaşın ardından yaklaşık 4,3 milyon Ukraynalı geçici koruma altına alındı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 31 Mayıs 2024 itibarıyla AB ülkelerinde geçici koruma statüsü ile yaşayan Ukraynalılara ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, Rusya-Ukrayna savaşı sonucunda Ukrayna'dan yaklaşık 4,3 milyon kişi AB ülkelerinde geçici koruma aldı.

Bu kapsamda en fazla sayıda Ukraynalı Almanya'da yaşıyor. Almanya'da 1 milyon 332 bin, Polonya'da 953 bin, Çekya'da 356 bin, İtalya'da 165 bin, Romanya'da 158 bin, Slovakya'da 121 bin, Hollanda'da 113 bin, İrlanda'da 106 bin, Belçika'da 79 bin Ukraynalı geçici koruma altına bulunuyor.

Geçici koruma altındaki Ukraynalıların yüzde yaklaşık 45,6'sını yetişkin kadınlar, yüzde 32,5'ini çocuklar, yüzde 21,9'unu ise erkekler oluşturuyor.

AB, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaçanların sayısının hızla artması üzerine, 2001'de çıkarılan AB Geçici Koruma Yönergesi'ni Mart 2022'de ilk kez harekete geçirmişti.

Bu kapsamda Ukraynalılar, AB ülkelerinde oturma izni alabiliyor, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor, iş bulup çalışabiliyor. Ukraynalılara sosyal refah, barınma ve geçim yardımı gibi imkanlar da veriliyor.