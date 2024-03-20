AB ve Belçika, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinli Çocukların Hakları İçin Acil Eylem Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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AB ve Belçika, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinli Çocukların Hakları İçin Acil Eylem Çağrısı Yaptı

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Belçika ve AB Komisyonu, Gazze ve Batı Şeria'da Filistinli çocukların haklarına saygı gösterilmesi için acil eylem çağrısında bulundu. Belçika Dönem Başkanlığı ve AB Komisyonu, Gazze'deki çocukların kötüleşen insani durum karşısında endişe duyduklarını ve çocukların şiddet, gözaltı, insani yardıma erişememe ve istismara maruz kaldığını belirtti. Ayrıca, Gazze ve Batı Şeria'da eğitim kurumlarına yönelik saldırılar ve tahribatlar nedeniyle birçok çocuğun eğitime erişiminin engellendiği ifade edildi. AB ve Belçika, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi ve çocuklara yardım edilmesi çağrısında bulundu.

20.03.2024 18:31
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Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Belçika ve AB Komisyonu, Gazze ve Batı Şeria'da Filistinli çocukların haklarına saygı gösterilmesi için acil eylem çağrısında bulundu.

Belçika Dönem Başkanlığının resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, Belçika ve AB Komisyonunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybettiği bildirilen 29 bin 782 kişinin yaklaşık yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğu Gazze'de çocuklar açısından kötüleşmeye devam eden insani durum karşısında endişe duyduğu ifade edildi.

Gazze'de 1 milyondan fazla çocuğun yerinden edildiği, çocukların şiddet, gözaltı, insani yardıma erişememe ve istismara maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Gazze'de tahminen 17 bin çocuğun ailelerinden ayrı düştüğü veya ailelerini kaybettiğine işaret edilen açıklamada, "Bu durum birçok çocuğun psikolojik travma yaşamasına yol açmıştır. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 1 milyondan fazla çocuğun psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu tahmin etmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze ve Batı Şeria'da eğitim kurumlarına yönelik saldırılar ve tahribatlar nedeniyle birçok çocuğun eğitime erişiminin engellendiği belirtildi.

Gazze'de kıtlık riski

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde insani yardımların ulaşmaması nedeniyle yüz binlerce kişinin kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu bildirilen açıklamada, bölgedeki sağlık hizmetlerinin de yakıt, tıbbi malzeme ve personel eksikliği nedeniyle hızla kötüleştiği kaydedildi.

Açıklamada, temiz suya erişimin oldukça kısıtlı olduğu, bu durumun bölgedeki sivilleri güvenli olmayan su tüketmeye mecbur bıraktığı ifade edildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki çocukların da durumunun "endişe verici olduğu" bildirilen açıklamada, İsrail ordusu ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinli çocuklara yönelik şiddet eylemlerinde bulunduğuna işaret edildi.

Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Tüm savaşlarda çocuklar ilk önce ve en çok acı çekenlerdir, ancak savaşların kuralları vardır." ifadesi kullanıldı.

Belçika ve AB Komisyonunun, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2712 ve 2720 sayılı kararlarına dayanarak Gazze ve Batı Şeria'daki çocuklara yardım edilmesi için acil eylem çağrısında bulunduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sürdürülebilir bir ateşkese, başta çocuklar olmak üzere Hamas'ın elindeki tüm esirlerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasına ve insani yardım sağlanmasına yol açacak acil ve uzun süreli çatışmalara insani ara verilmesi çağrısında bulunuyoruz."

Kaynak: AA

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