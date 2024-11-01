AB ve Japonya'dan Tarihi Savunma Anlaşması - Son Dakika
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AB ve Japonya'dan Tarihi Savunma Anlaşması

AB ve Japonya\'dan Tarihi Savunma Anlaşması

AB, Japonya ile askeri iş birliğini artıran bir güvenlik anlaşması imzaladı.

01.11.2024 18:56
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Avrupa Birliği ile Japonya arasında güvenlik ve savunma anlaşması imzalandı. Tokyo'da imzalanan anlaşma, askeri alanda çok sayıda iş birliği yapılmasını öngörüyor.Japonya ile Avrupa Birliği (AB) arasında yeni bir Güvenlik ve Savunma İş Birliği Anlaşması imzalandı. Japonya Dışişleri Bakanı Takeşi İvaya ile birlikte anlaşmaya imza koyan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, söz konusu anlaşmayı "tarihi ve yaşanan döneme çok uygun" olarak nitelendirdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da imzalanan anlaşma, askeri tatbikatlar, savunma sanayisi ile ilgili konularda bilgi alışverişi, uzay güvenliği ve benzeri pek çok konuyu kapsıyor. Ayrıca iki tarafın deniz kuvvetlerinin ortak tatbikatları da kapsayacak şekilde iş birliği içinde olması ve bu tatbikatlara, "iki tarafın da onaylayacağı üçüncü ülkelerin" de katılabilmesi anlaşmanın maddeleri arasında yer alıyor.

İmza töreninin ardından yaptığı açıklamada, AB'nin tarihinde ilk kez bir Hint-Pasifik ülkesi ile böyle bir anlaşma yaptığını aktaran Borrell, "Her iki tarafın bölgesindeki durum dikkate alındığında, bu siyasi çerçeve ile gelişen tehlikelerin üstesinden iş birliği halinde gelme kabiliyetimizi artırıyoruz" dedi. Josep Borrell açıklamasında Çin'in ismini anmadı ancak Tokyo uzun zamandır komşusunu, bölgedeki en büyük güvenlik sorunu olarak nitelendiriyor.

"AB açısından bir dönüm noktası"

Japonya seyahatini tamamladıktan sonra Güney Kore'ye geçerek burada resmi temaslarda bulunacak olan Josep Borrell, Perşembe günü yaptığı açıklamada Hint-Pasifik bölgesine yaptığı seyahati, "Son beş yılda AB'nin faal angajmanını güçlendirme çabamızın dönüm noktası" olarak değerlendirmişti.

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya da, anlaşma imzalanmadan verdiği bir demeçte amaçlarının "güvenlik ve savunma ile ilgili tüm alanlarda, iş birliği ve diyaloğu arttırmak, geliştirmek, derinleştirmek ve güçlendirmek" olduğunu belirtmişti.

Tokyo yönetimi bir süre önce, NATO tarafından belirlenen, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefini 2027 yılına dek tutturmak için bu alana yaptığı harcamaları arttırma kararı aldı. Bu kararda, Çin'in son dönemlerde Tayvan üzerindeki baskısını büyütmesinin önemli bir rol oynadığı siyasi uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Japonya Başbakanı Şigeru İşiba, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, Hint-Pasifik bölgesinde NATO benzeri bir askeri ittifak kurulabileceğini dile getirmişti. Japonya ordusunun teçhizatı konusunda on yıllardan bu yana ABD'nin desteğine güveniyor. Ancak diğer yandan Japonya şu sıralarda İngiltere ve AB üyesi İtalya ile birlikte, 2035'te göreve hazır olması planlanan bir savaş uçağı geliştiriyor.

AFP/ ET,EC

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Kaynak: Deutsche Welle

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