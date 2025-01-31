AB ve NATO Savunma Zirvesi Öncesi Görüşme

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyeleri ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 3 Şubat'ta düzenlenecek savunma zirvesi öncesi işbirliğini geliştirme yollarını görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in başkanlığında yapılan AB Komisyonu üyeleri toplantısına Rutte de katıldı.

NATO-AB işbirliğini geliştirme yollarının ele alındığı toplantıda, "savunma hazırlığı ve savunma üretiminin artırılması ile iki örgüt arasındaki stratejik önceliklerin uyumlaştırılması" konularına odaklanıldı.

Rutte toplantıda, "güvenlik tehditlerinin küresel çapta arttığı bir dönemde" ortak değerler ile çıkarların korunması için NATO ve AB'nin kolektif gücünden yararlanmanın önemine işaret ederek, halihazırda "iyi temel üzerine inşa edilmiş işbirliğini sürdürme" niyetini ifade etti.

Von der Leyen sosyal medya hesabından Rutte'ye toplantıya katıldığı için teşekkür ederek, AB ve NATO'nun "yakın işbirliği" içinde çalıştığını ve çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Rutte ise X paylaşımında, "NATO ve AB'nin birlikte nasıl daha da yakın çalışabileceği konusunda verimli bir tartışma gerçekleştirdik. Daha fazla yatırım yapmalı ve savunma sanayi üretimini artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

AB liderleri, 3 Şubat'ta, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın başkanlığında düzenlenecek ilk savunma zirvesinde bir araya gelecek. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer de katılacak.