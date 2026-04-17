AB ve Türkiye Arasında İşbirliği Gelişiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün Washington'da Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile görüştü. Kos, X hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"İstikrarsızlık ve öngörülemezliğin yaygınlaşmasıyla, AB-Türkiye ilişkilerinin önemi artıyor. Avrupa ile Asya arasındaki ulaşım bağlantılarını çeşitlendirmek amacıyla Türkiye ile sürdürdüğümüz çalışmaları ele almak üzere Washington'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Kamu ihaleleri alanında AB ile Türkiye arasındaki mütekabiliyeti güçlendirme çabalarımızı hızlandırma konusunda mutabık kaldık."