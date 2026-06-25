AB, Venezuela\'ya Deprem Yardımı Gönderiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Venezuela'nın 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından AB Sivil Koruma Mekanizmasını aktif hale getirdiğini, İspanya, İtalya ve Çekya'dan bu ülkeye arama kurtarma ekiplerinin gönderileceğini açıkladı.

Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela'nın AB Sivil Koruma Mekanizmasını aktif hale getirdiğini belirtti.

AB Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Müdürlüğünün yardımları koordine ettiğini bildiren Lahbib, İspanya, İtalya ve Çekya'nın Venezuela'ya arama kurtarma ekipleri göndereceğini duyurdu.

Doğal afetler ve büyük çaplı endüstri kazaları gibi kriz durumlarında koordinasyonu sağlamak amacıyla 2001'de kurulan AB Sivil Koruma Mekanizmasını katılımcı ülkeler haricinde Venezuela gibi bu tür krizlerin yaşandığı ancak mekanizmada katılımcı statüsü bulunmayan ülkeler de aktif hale getirebiliyor.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde ardışık iki deprem olduğunu bildirmişti.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde en az 164 kişinin hayatını kaybettiğini, 971 kişinin yaralandığını açıklamıştı.