AB, Filistinlilere karşı şiddet eylemlerinde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulayacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 9. Yargı Paketi çalışmaları devam ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve seçim sonrası Meclis'e taslak çalışmayı sunacaklarını belirtti. Tunç, basının demokrasi ve hukuk devletinin güçlendirilmesinde önemli bir görevi olduğunu vurguladı. Ayrıca, Anayasa'da yapılan değişikliklerin yeknesaklığı bozduğunu ve yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.