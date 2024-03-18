AB, Filistinlilere karşı şiddet eylemlerinde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulayacak

AB, Filistinlilere karşı şiddet eylemlerinde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere bireysel yaptırımlar uygulama kararı aldı
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Kars'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.
Yabancı uyruklu bir çocuk, kemik kanseri nedeniyle bir bacağını kaybettikten sonra diğer bacağının kurtarılabilmesi için zorlu bir tedavi süreci yaşıyor. Hastaneye ulaşmak için saatlerce yolculuk yapmak zorunda kalan çocuk, tedavisini ağabeyiyle birlikte yaşadıkları Denizli'de devam ettirmek istiyor. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle yardım bekliyorlar.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İznik'te Aydın ailesiyle birlikte iftarını gerçekleştirdi. Bozbey, iftar sonrası programına devam edecek.
Mersin'in Silifke ilçesinde, Silifke Belediyesi tarafından toplu açılış ve iftar programı düzenlendi. AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, programda yaptığı konuşmada, iftarda vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Belediye Başkanı Sadık Altunok'un yeniden seçilmesi halinde ilçenin daha fazla tanınması adına projelerin hayata geçeceğini belirten Nebati, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının devam ettiğini hatırlatarak, bu durumu empatiyle hissetmemiz gerektiğini vurguladı. Konuşmaların ardından ilçede tamamlanan 30 proje açıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve seçim sonrası Meclis'e taslak çalışmayı sunacaklarını belirtti. Tunç, basının demokrasi ve hukuk devletinin güçlendirilmesinde önemli bir görevi olduğunu vurguladı. Ayrıca, Anayasa'da yapılan değişikliklerin yeknesaklığı bozduğunu ve yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Diyarbakır-Çınar yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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