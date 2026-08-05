AB'ye Elektronik A.TR Belgesi Dönemi Başladı - Son Dakika
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AB'ye Elektronik A.TR Belgesi Dönemi Başladı

AB\'ye Elektronik A.TR Belgesi Dönemi Başladı
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Ticaret Bakanlığı, 150 avroyu aşmayan eşyalar için otomatik A.TR Dolaşım Belgesi sistemini başlattı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne (AB) Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi kapsamında ihraç edilen ve kıymeti 150 avroyu aşmayan eşya için A.TR Dolaşım Belgesi'nin otomatik oluşturulmaya başlandığını bildirdi. Sistemi ilk kullanan ihracatçı Merve Özçelik'e elektronik A.TR belgesi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından verildi.

Ticaret Bakanlığı, AB'ye gerçekleştirilen e-ticaret ihracatında kullanılacak elektronik A.TR Dolaşım Belgesi sistemine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, AB'de e-ticaret alanındaki "de minimis" uygulamasının 1 Temmuz 2026 itibarıyla sona ermesinin ardından, Türkiye ile AB arasında e-ticaret alanında ikili ve tercihli bir mekanizma oluşturulmasına yönelik sistemsel düzenlemenin hayata geçirildiği belirtildi.

Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi kapsamında AB'ye ihraç edilen ve kıymeti 150 avroyu aşmayan eşya için e-ticaret iş modeline uygun, kolaylaştırılmış A.TR Dolaşım Belgesi'nin beyanname veri alanları esas alınarak otomatik oluşturulmasını sağlayan sistemin Bakanlık tarafından geliştirildiği kaydedildi.

Sistemin, Ticaret Bakanlığı'ndan operatör yetkisi alan hızlı kargo firmaları ile posta idaresinin kullanımına 3 Temmuz 2026 itibarıyla sunulduğu bildirildi.

İLK ELEKTRONİK A.TR BELGESİ MERVE ÖZÇELİK'E TAKDİM EDİLDİ

Bakanlık, elektronik A.TR Dolaşım Belgesi kullanılarak ilk ihracat işlemini kadın girişimci Merve Özçelik'in gerçekleştirdiğini açıkladı.

Özçelik'in, ev ortamında ürettiği el emeği ve kişiselleştirilmiş deri ürünlerini uluslararası e-ticaret pazarları aracılığıyla başta ABD olmak üzere birçok ülkeye ihraç ettiği belirtildi.

Elektronik ortamda saniyeler içinde oluşturulan ilk A.TR Dolaşım Belgesi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından çerçevelenerek Özçelik'e takdim edildi.

BOLAT: "KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİN DÜNYA PAZARLARINA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRACAĞIZ"

Takdim töreninde Özçelik ve ailesini tebrik eden Bolat, şunları kaydetti:

"Ülkemizin üretim gücünü, girişimcilik ruhunu ve dijital dönüşüm vizyonunu en güzel şekilde temsil eden kadın girişimcimiz Merve Özçelik'i gönülden tebrik ediyorum. Evinden dünyaya açılan başarı hikayesiyle geleneksel el emeği ürünlerimizi uluslararası e-ticaret pazaryerleri aracılığıyla küresel pazarlara ulaştırması bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ticaret Bakanlığı olarak geliştirdiğimiz gerek dijital gerek geleneksel uygulamalarla, ihracatçılarımızın önünü açmaya, özellikle kadın girişimcilerimiz ve KOBİ'lerimizin dünya pazarlarına daha kolay erişimini sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'ye Elektronik A.TR Belgesi Dönemi Başladı - Son Dakika

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