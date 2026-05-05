AB Yetkilisi Kallas Azerbaycan'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB Yetkilisi Kallas Azerbaycan'da

AB Yetkilisi Kallas Azerbaycan\'da
05.05.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kallas, Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Bayramov ile ilişkileri ve işbirliğini görüştü.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Kallas baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre görüşmelerde, Azerbaycan ile AB arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve geleceğe yönelik perspektifleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Görüşmelerde, siyasi diyaloğun yoğunluğunun artırılması ve karşılıklı üst düzey ziyaretlerin önemi vurgulandı.

Taraflar, işbirliğinin karşılıklı saygı, eşitlik ve ortak çıkarlar temelinde geliştirilmesinin önemine dikkati çekerek, Azerbaycan ile AB arasındaki diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yeni ikili anlaşmaya yönelik müzakerelerin yeniden başlatılmasının gerekliliğini vurguladı.

Görüşmede ekonomi, ticaret, enerji güvenliği, ulaştırma ve lojistik, yeşil enerji ile dijitalleşme alanlarında işbirliğinin genişletilmesi imkanları ele alınırken, Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji güvenliğine sağladığı katkı ve güvenilir ortak rolü öne çıkarıldı.

Bayramov, görüşmede çatışma sonrası dönemde bölgedeki mevcut durum, Azerbaycan'ın yürüttüğü imar ve yeniden inşa çalışmaları ile mayın tehdidiyle mücadele kapsamında atılan adımlar hakkında bilgi verdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin de ele alındığı görüşmede, Azerbaycan'ın bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına bağlılığı vurgulandı.

Taraflar ayrıca bölgesel ve küresel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunarak, çok taraflı platformlar çerçevesinde işbirliği ve küresel sorunlara karşı ortak hareket imkanlarını değerlendirdi.

Görüşmede, Azerbaycan ile AB arasında çeşitli kurum ve programlar kapsamında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik perspektifler de ele alındı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Yetkilisi Kallas Azerbaycan'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu

17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:31:45. #7.13#
SON DAKİKA: AB Yetkilisi Kallas Azerbaycan'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.