AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail, Gazze'ye yardım girişini engelleyerek açlığı silah olarak kullanıyor

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 değer kaybederek 8.816,52 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,80 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,96 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 3,97 ile spor oldu. Analistler, TCMB'nin alacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.