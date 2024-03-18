AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail, Gazze'ye yardım girişini engelleyerek açlığı silah olarak kullanıyor

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'ye yardım girişini engelleyerek açlığı silah olarak kullandığını söyledi
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İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törene, Vali Davut Gül, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok kişi katıldı. Tören, çelenk bırakılması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve dua ile devam etti.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde Atatürk büstüne çelenkler sunuldu ve öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Törene, ilçe yöneticileri, jandarma ve emniyet yetkilileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 değer kaybederek 8.816,52 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,80 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,96 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 3,97 ile spor oldu. Analistler, TCMB'nin alacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan Pınar Karşıyaka, son 16 turu K Grubu son maçında İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile Bosna Hersek'te karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak ve çeyrek finale çıkacak takım belli olacak. Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında 270. maçına çıkacak.
Seçim çalışmaları kapsamında Yenikent Mahallesi'nde semt pazarını ziyaret eden Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, pazarcı esnafının sorunlarını dinledi ve çözüm için çalışacaklarını belirtti.
Şehit Türk diplomatlar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Ankara'da bulunan Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Osmanlı döneminden kalma tapuları gerekçe göstererek vatandaşların yıllardır kullandıkları arazilerin üzerine çöken 'Çetibeli' suç örgütü, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonu ile çökertildi. Örgüt, köylü vatandaşların arazilerini hile, dolandırıcılık, tehdit ve şantaj yöntemiyle üzerlerine geçirip 3. şahıslara satıyordu. Operasyon sonucunda 15 şüpheli gözaltına alındı ve 6'sı tutuklandı.
Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin evine yapılan operasyonda, çeşitli uyuşturucu maddeler ile tüfek ve tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Avrupa Birliği'nin (AB) Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği 'Avrupa İnsani Forumu'nda küresel insani yardım aktörleri, Gazze'den Myanmar'a insani krizlerin çözümü için siyasi irade gerektiğini belirterek, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısı yaptı. AB Komisyonu ve AB Dönem Başkanı Belçika'nın ev sahipliğinde 3'üncüsü düzenlenen Avrupa İnsani Forumu başladı.
Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, gençlerle bir araya gelerek sorularını cevapladı. Buluşmada gençlerin sosyalleşme, kültür sanat etkinlikleri ve spor alanlarına yönelik talepleri üzerine konuşuldu.
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