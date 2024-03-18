AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail, Gazze'ye yardım girişini engelleyerek açlığı silah olarak kullanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail, Gazze'ye yardım girişini engelleyerek açlığı silah olarak kullanıyor

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'ye yardım girişini engelleyerek açlığı silah olarak kullandığını ifade etti. Borrell, İsrail'in bu tavrının insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

18.03.2024 11:49  Güncelleme: 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'ye yardım girişini engelleyerek açlığı silah olarak kullandığını söyledi

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail, Gazze'ye yardım girişini engelleyerek açlığı silah olarak kullanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü törenle kutlandı
    13:19 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü törenle kutlandı

    İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törene, Vali Davut Gül, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok kişi katıldı. Tören, çelenk bırakılması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve dua ile devam etti.

  • Çaykara'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Törenleri Düzenlendi
    13:19 Çaykara'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Törenleri Düzenlendi

    Trabzon'un Çaykara ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde Atatürk büstüne çelenkler sunuldu ve öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Törene, ilçe yöneticileri, jandarma ve emniyet yetkilileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

  • BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti
    13:19 BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 değer kaybederek 8.816,52 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,80 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,96 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 3,97 ile spor oldu. Analistler, TCMB'nin alacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

  • Pınar Karşıyaka, son 16 turunda Hapoel Bank Yahav ile karşılaşacak
    13:18 Pınar Karşıyaka, son 16 turunda Hapoel Bank Yahav ile karşılaşacak

    Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan Pınar Karşıyaka, son 16 turu K Grubu son maçında İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile Bosna Hersek'te karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak ve çeyrek finale çıkacak takım belli olacak. Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında 270. maçına çıkacak.

  • Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Yenikent Mahallesi'nde Esnafla Buluştu
    13:17 Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Yenikent Mahallesi'nde Esnafla Buluştu

    Seçim çalışmaları kapsamında Yenikent Mahallesi'nde semt pazarını ziyaret eden Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, pazarcı esnafının sorunlarını dinledi ve çözüm için çalışacaklarını belirtti.

  • Ankara'da şehit diplomatlar için Dışişleri Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi
    13:16 Ankara'da şehit diplomatlar için Dışişleri Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi

    Şehit Türk diplomatlar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Ankara'da bulunan Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki Dışişleri Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

  • Muğla'da Osmanlı döneminden kalma tapuları kullanan suç örgütü çökertildi
    13:16 Muğla'da Osmanlı döneminden kalma tapuları kullanan suç örgütü çökertildi

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde Osmanlı döneminden kalma tapuları gerekçe göstererek vatandaşların yıllardır kullandıkları arazilerin üzerine çöken 'Çetibeli' suç örgütü, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonu ile çökertildi. Örgüt, köylü vatandaşların arazilerini hile, dolandırıcılık, tehdit ve şantaj yöntemiyle üzerlerine geçirip 3. şahıslara satıyordu. Operasyon sonucunda 15 şüpheli gözaltına alındı ve 6'sı tutuklandı.

  • Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüphelinin Evinden Uyuşturucu ve Silahlar Ele Geçirildi
    13:16 Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüphelinin Evinden Uyuşturucu ve Silahlar Ele Geçirildi

    Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir şüphelinin evine yapılan operasyonda, çeşitli uyuşturucu maddeler ile tüfek ve tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

  • Avrupa İnsani Forumu'nda Küresel İnsani Yardım Aktörleri Siyasi İrade Çağrısı Yaptı
    13:15 Avrupa İnsani Forumu'nda Küresel İnsani Yardım Aktörleri Siyasi İrade Çağrısı Yaptı

    Avrupa Birliği'nin (AB) Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği 'Avrupa İnsani Forumu'nda küresel insani yardım aktörleri, Gazze'den Myanmar'a insani krizlerin çözümü için siyasi irade gerektiğini belirterek, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısı yaptı. AB Komisyonu ve AB Dönem Başkanı Belçika'nın ev sahipliğinde 3'üncüsü düzenlenen Avrupa İnsani Forumu başladı.

  • Selçuk Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu
    13:14 Selçuk Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

    Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, gençlerle bir araya gelerek sorularını cevapladı. Buluşmada gençlerin sosyalleşme, kültür sanat etkinlikleri ve spor alanlarına yönelik talepleri üzerine konuşuldu.


11:40 İmamoğlu mu Kurum mu İşte AK Parti’nin elindeki son İstanbul anketi İmamoğlu mu Kurum mu? İşte AK Parti'nin elindeki son İstanbul anketi
11:16 Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti Kate Middleton ortaya çıktı Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti! Kate Middleton ortaya çıktı
11:16 Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi
10:45 Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı
09:19 Gökhan Zan: TİP’in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım
12:54 Kim Milyoner Olmak İster’de büyük başarı 1 milyon TL’lik soruyu doğru yanıtladı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük başarı! 1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtladı
12:06 Bu kadarı da pes artık Korner direğiyle Mert Müldür’e saldıran taraftarın passoligi yokmuş Bu kadarı da pes artık! Korner direğiyle Mert Müldür'e saldıran taraftarın passoligi yokmuş
11:43 TBB, Bakan Şimşek’in iftar yemeği iddialarını yalanladı TBB, Bakan Şimşek'in iftar yemeği iddialarını yalanladı
11:28 Rekabet Kurulu’ndan Meta’ya günlük 4.8 milyonluk ceza Rekabet Kurulu'ndan Meta'ya günlük 4.8 milyonluk ceza
11:25 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye’yi test etmeye kalkışmasın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın
11:04 Ruhsatsız silah operasyonunda 31 tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi Ruhsatsız silah operasyonunda 31 tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi
10:46 Antalya’da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde Antalya'da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde
09:58 Neden iptal etmedi Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler’e tapki yağıyor Neden iptal etmedi! Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler'e tapki yağıyor
09:52 Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı Ümitcan Uygun’un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı! Ümitcan Uygun'un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 13:21:10. #1.11#
SON DAKİKA: AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail, Gazze'ye yardım girişini engelleyerek açlığı silah olarak kullanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement