Abana'da Mevsimler Bir Arada

31.05.2026 15:50
Kastamonu'nun Abana ilçesinde tatilciler deniz ve kar keyfini bir arada yaşadı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde tatilciler denizin keyfini çıkardı, yaylalar da beyaz örtüyle kaplandı.

Karadeniz sahilindeki ilçe, bayram tatili dolayısıyla yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı.

Gök gürültülü sağanakla düşen hava sıcaklığı ve zaman zaman etkili olan güneş, aynı anda birden fazla mevsimi yaşattı.

Tatilciler denize girip kürek sörfü yaparken ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan, yaklaşık 2 bin rakımlı Yaralıgöz Dağı'nın eteklerindeki yaylalara lapa lapa kar yağdı.

Sahilde denizin turkuaz rengiyle buluşan ziyaretçiler, yaylalarda da rengarenk çiçeklerin arasında beyaza bürünen doğanın keyfini çıkardı.

Doğadaki görsel şölen, cep telefonu kameraları ve dronla kaydedildi.

Kaynak: AA

