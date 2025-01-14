Abant Gölü Milli Parkı Karla Kaplandı, Tatilciler Eğlendi

BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Günübirlik turlarla milli parka gelen tatilciler poşetlerle kayarak karın keyfini çıkardı.
Türkiye'nin önde gelen turizm merkezleri arasında yer alan Abant Gölü Milli Parkı'nda gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte çam ormanlarıyla çevrili milli park, beyaz örtüyle kaplandı. Abant'ta kar kalınlığı yaklaşık 5 santime ulaşırken, gölün kıyı kesimleri buz tuttu. Karla kaplı milli parkta eşsiz manzaralar oluştu.
Günü birlik turlarla Abant'a gelen tatilciler kar topu oynayıp poşetlerle karda kayarak eğlendi.
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