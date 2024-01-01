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Abant Gölü Milli Parkı'nda Yılbaşı Gecesi Eğlencesi - Son Dakika
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Abant Gölü Milli Parkı'nda Yılbaşı Gecesi Eğlencesi

Ankara ve İstanbul'a yakın olan Abant Gölü Milli Parkı, yılbaşı gecesi için tercih edilen bir mekan oldu. Bölgedeki otellerde düzenlenen eğlence programlarına katılanlar, Yavuz Seçkin ve Tuğçe Kandemir'in sahne performanslarıyla keyifli bir gece geçirdi. Seçkin, ünlü isimlerin taklitlerini yaparken, Kandemir ise sevilen şarkılarını seslendirdi. Gecede Seçkin'in doğum günü de kutlandı ve pastasının mumları üfleyerek söndürüldü.

Abant Gölü Milli Parkı\'nda Yılbaşı Gecesi Eğlencesi
01.01.2024 - 00:47,
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Abant Gölü Milli Parkı'nda yılbaşı heyecanı yaşandı.

Yılbaşı gecesi için Ankara ve İstanbul'a 2,5 saat mesafede bulunan Abant'ı tercih edenler, bölgede bulunan otellerdeki eğlence programlarına katıldı.

Bölgede bulunan bir otelde Yavuz Seçkin ve Tuğçe Kandemir sahne aldı.

Geceye Yavuz Seçkin'in programı ile başlayan vatandaşlar, keyifli dakikalar geçirdi.

Seçkin, gösterisi esnasında Bülent Ersoy, Zerrin Özer, Murat Övünç, Fatih Ürek ve Fatih Terim gibi isimlerin de taklitlerini yaptı.

Daha sonra sahne alan Tuğçe Kandemir sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kandemir, kendisinden önce sahneye çıkan Seçkin'in doğum gününü kutladı.

Seçkin de kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfleyerek söndürdü.

Kaynak: AA
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