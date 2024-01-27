Abant Milli Parkı\'na Tatilciler Uzun Araç Kuyrukları Oluşturdu

BOLU'da hafta sonu nedeniyle karla kaplı Abant Milli Parkı'na gelen tatilciler, girişte uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Yılın her mevsiminde Türkiye'nin dört bir yanından tatilcilerin akın ettiği Abant Milli Parkı, hafta sonunda, ilgi gördü. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışlarının ardından beyaz örtüyle kaplanan Abant'a gelen tatilciler, girişte uzun araç kuyrukları oluşturdu. Milli Park'ın girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu yaşandı. Yüzlerce aracın giriş yaptığı Abant'ta göl çevresinde de tatilciler araçlarıyla güçlükle ilerledi. Jandarma ekipleri, yoğun araç trafiği nedeniyle tedbirlerini artırdı.