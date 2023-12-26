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Abant Tabiat Parkı'na 3 Bin 500 Abant Alası Yavrusu Salındı - Son Dakika
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Abant Tabiat Parkı'na 3 Bin 500 Abant Alası Yavrusu Salındı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı içindeki göle 3 bin 500 Abant alası yavrusu salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Abant Alabalık Üretim İstasyonu'nda üretilen yavru balıklar göle bırakıldı. Mudurnu Kaymakamı, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürü ve Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü de etkinliğe katıldı.

Abant Tabiat Parkı\'na 3 Bin 500 Abant Alası Yavrusu Salındı
26.12.2023 - 09:51,
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Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı içindeki göle 3 bin 500 Abant alası yavrusu salındı.

Tabiat parkında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından etkinlik yapıldı.

Etkinlikte, Abant Alabalık Üretim İstasyonu'nda üretimi gerçekleştirilen 3 bin 500 Abant alası yavrusu göle bırakıldı.

Etkinliğe, Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler ile şube müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Abant Tabiat Parkı'na 3 Bin 500 Abant Alası Yavrusu Salındı - Son Dakika
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