ABB, 2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı başvuru ücretlerini karşılayacak

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) sosyal destek alan ailelerdeki 35 yaşını aşmamış adayların "2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı"na ilişkin başvuru ücretlerinin karşılanacağını bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, "Geleceği Birlikte İnşa Ediyoruz" sloganıyla eğitimde fırsat eşitliği sağlayan öğrenci dostu uygulamalara devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Ankara Büyükşehir Belediyesinden sosyal destek alan ve 35 yaşını aşmamış adayların 2024 KPSS Ortaöğretim Başvuru ücretlerini geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da karşılayacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ÖSYM başvurularını yapan ve Büyükşehir Belediyesinden sosyal destek alan 35 yaşını aşmamış adaylar, başvuru evrakıyla ön başvuruda bulunabilecek. Vatandaşlar ön başvurusunu en geç 28 Temmuz saat 17.00'ye kadar 'https://forms.ankara.bel.tr/ortaogretim-kpss-2024' adresi üzerinden gerçekleştirebilecek."