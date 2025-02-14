Abb Başkanı Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Biz Ankara'da Belediyeciliği Polemikle Değil, Hizmetle Yapıyoruz

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ankara'da yollar çamurdan yürünmüyor" açıklamasına, "Biz Ankara'da belediyeciliği polemikle değil, hizmetle yapıyoruz. Elbette sokaklarımız bazen çamur da olabilir bazı eksikliklerimiz de. Ama bizim yönetim anlayışımız tertemiz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

ABB Başkanı Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya, Endonezya ve Pakistan'a yaptığı 3 günlük ziyaretin ardından uçakta gazetecilere yaptığı "Ankara'da yollar çamurdan yürünmüyor. Sokaklar sahipsiz köpeklerden geçilmiyor. Aynı şey İstanbul için de geçerli. Orada da aynı durum söz konusu. Vatandaş hizmet beklerken, bunlar siyasi ikbal peşinde koşuyor" açıklamasına tepki gösterdi. Yavaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Biz Ankara'da belediyeciliği polemikle değil, hizmetle yapıyoruz. Elbette sokaklarımız bazen çamur da olabilir; bazı eksikliklerimizde. Ama bizim yönetim anlayışımız tertemiz: Şeffaf, hesap verebilir, katılımcı ve aynı zamanda da sosyal ve üretken belediyeciliktir. Ankaralıların güvenini yüzde 60'ın üzerinde almış bir belediye olarak, algılarla değil, icraatlarımızla konuşuyoruz. Bizim tek dayanağımız halkın iradesidir, tek hesabını verdiğimiz makam da Ankaralıların vicdanıdır."