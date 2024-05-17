Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı otopark fiyat tarifesini kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı otopark fiyat tarifesini kabul etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı otopark fiyat tarifesini kabul etti

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, BELTAŞ AŞ'ye ait otoparklarda 2024 yılında uygulanacak fiyat tarifesini oy çokluğuyla kabul etti. Yeni tarifeye göre, otopark ücretleri artırıldı ve bazı süre aralıklarında ücretsiz park süresi kaldırıldı. Ayrıca, rekreasyon alanlarındaki giriş ücreti de yükseltildi. Meclis ayrıca, ABB, ASKİ ve EGO'nun 2023 mali yılı bütçe kesin hesabını da kabul etti.

17.05.2024 22:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, ABB'nin iştiraki BELTAŞ AŞ bünyesindeki otoparklarda, 2024 yılında uygulanacak fiyat tarifesini oy çokluğuyla kabul etti.

ABB Meclisi, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında Belediye Konferans Salonu'nda 10'uncu birleşim için toplandı.

Gündemdeki maddeleri ve komisyon raporlarını oylamaya sunan Işık, ABB mülkiyetinde olup iştiraki olan BELTAŞ AŞ'nin sorumluluğundaki otoparklarda 2024 yılında uygulanacak ücretlerin belirlenmesini içeren komisyon raporunu müzakereye açtı.

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, ABB yönetimi 2019'da iş başına geldiğinde otopark ücretleri Ankara'da 1 lira olduğunu belirten AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, otopark ücretlerinde yapılan fiyat artışına tepki gösterdi. Yalçın, "Bu artışlara baktığımızda bolluk, bereket ve huzur vaadi ile Ankara'ya belediye başkanı olarak seçilen belediye başkanının yönetimindeki ABB'nin durumu içler acısıdır. Takdir milletimizindir." dedi.

Meclis Birinci Başkanvekili Işık'ın oylamaya sunduğu ve oy çokluğuyla kabul edilen yeni otopark ücret tarifesine göre, yol boyu otopark tarifesi, 0-15 dakika ücretsiz olurken 15 dakika ile 1 saat arası 20 liradan 35 liraya, 1-2 saat arası 25 liradan 40 liraya, 2-6 saat arası 30 liradan 50 liraya, 6-9 saat arası 35 liradan 60 liraya ve 9 ile 24 saat arasında 45 liradan 75 liraya çıkarıldı.

Açık otoparklardaki tarife ise 0-1 saat arası 25 liradan 35 liraya, 1-4 saat arası 30 liradan 40 liraya, 4-8 saat arası 35 liradan 50 liraya, 8-12 saat arası 40 liradan 60 liraya ve 12-24 saat arası 50 liradan 75 liraya yükseltildi.

Kapalı otoparklar için yapılan düzenlemede de 0-1 saat arası 30 liradan 40 liraya, 1-4 saat arası 35 liradan 50 liraya, 4-9 saat arası 40 liradan 65 liraya çıkarıldı, 9-24 saat arası ise 80 lira olarak belirlendi.

Öte yandan rekreasyon alanlarındaki 0-24 saat arası için 20 lira olan giriş ücreti 40 liraya yükseltildi.

2023 mali yılı bütçe kesin hesabı kabul edildi

Gündemdeki maddelerin oylanmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen ABB, ASKİ ve EGO'nun 2023 mali yılı bütçe kesin hesabının müzakeresine geçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen ABB, ASKİ ve EGO'nun 2023 mali yılı bütçe kesin hesabının müzakereye açan Işık, bütçe kesin hesabına ilişkin ABB Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Hümeyra Buksur'a söz verdi.

Buksur, hazırlanan komisyon raporu hakkında üyelere bilgi vererek çalışmanın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bazı meclis üyeleri ile birlikte mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleri de söz alarak, görüşmelere açılan bütçe kesin hesabına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katip üyelerin, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı raporda yer alan cetvelleri okumasının ardından yapılan oylamada, ABB, ASKİ ve EGO'nun 2023 mali yılı bütçe kesin hesabı oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Ego, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı otopark fiyat tarifesini kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 02:28:48. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı otopark fiyat tarifesini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement