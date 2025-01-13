ABB\'den Bakan Işıkhan\'a Sert Yanıt: \'Tuvalet Teklifi Çarpıtıldı\'

Ankara Büyükşehir Belediyesi 'nden (ABB) yapılan açıklamada, SGK borçlarıyla ilgili Bakan Işıkhan'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "SGK'ya borçlarımızın yapılandırılması için Anafartalar Çarşısı gibi kıymetli ve satılabilir nitelikte 572 taşınmaz sunduk. Ancak, bunlar görmezden gelinmiş ve tamamen gerçek dışı iddialarla 'tuvalet teklif edildi' şeklinde çarpıtılmıştır." denildi.

ABB'nin sosyal medya hesabından, Belediyenin SGK borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, bir televizyon kanalındaki sözlerine ilişkin, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın iddialarına yanıt" başlıklı açıklama yapıldı.

Belediyenin SGK'ya yönelik borç yapılandırma süreci hakkında Işıkhan tarafından yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür ifadeler, hem etik dışıdır hem de devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, SGK'ya borçlarımızın yapılandırılması için Anafartalar Çarşısı gibi kıymetli ve satılabilir nitelikte 572 taşınmaz sunduk. Ancak, bunlar görmezden gelinmiş ve tamamen gerçek dışı iddialarla 'tuvalet teklif edildi' şeklinde çarpıtılmıştır. Şimdi gelelim tuvalet gerçeğine, Ulus'ta bulunan 525 bağımsız bölümlü içerisinde tuvalet ve deposu da bulunan Anafartalar Çarşısı 2016'da üçlü protokolle SGK'dan alındı. 2 Eylül 2024'te 30 adedi arsa 525 adedi de Anafartalar Çarşısı'nın tamamı olmak üzere SGK'ya teminat olarak bildirildi. Bu çarşıyı SGK'dan protokolle alırken nasıl tuvaletler tapu kaydından çıkarılmadan teslim alındıysa yine aynı şekilde tuvaleti, deposu, bankamatik yerleriyle birlikte teminat olarak gösterilmiştir."

"Haciz tutarını değerinden düşüp kabul etmek mi zor geldi"

Belediyenin açıklamasında, Bakan Işıkhan'ın, "ABB hacizli arsayı teminat gösterdi" şeklindeki sözleriyle ilgili de değerlendirmelere de yer verildi. Açıklamada, ABB olarak SGK'ya toplam 33 kalem arsa bildirildiği ifade edilerek, şöyle denildi:

"Bu arsaların toplam değeri 1 milyar 193 milyon 350 bin lira olup, üzerlerindeki toplam haciz tutarı yaklaşık 3 milyon liradır. Bu durumda, haciz tutarını değerinden düşüp kabul etmek mi zor geldi, yoksa 'silkeleyin' talimatı doğrultusunda bu arsaları kabul etmemek mi işinize geldi? Sayın Bakan, ya size yanlış bilgi veriliyor ya da kamuoyunu yanıltmak amacıyla bilerek gerçeği yansıtmayan açıklamalar yapıyorsunuz. Her iki durumda da bu tutum kabul edilemez."

Çalışma Bakanı ne demişti?

Işıkhan, bir televizyon kanalının canlı yayınında, ABB'nin SGK'ya teklif ettiği gayrimenkullerde ipotek, haciz veya şerh olduğunu belirterek, "Bir tanesinde yoktu, onu yapılandırma sürecine soktuk. Bize önerdikleri listelerde tuvaletler, bankamatikler, depolar var. Bunların üzerinde de ipotekler var. ABB, SGK borçlarına karşılık tuvaletler teklif etti. Bunların üzerinde de ipotek var" ifadelerini kullanmıştı.