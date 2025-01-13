ABB'den Bakan Işıkhan'a Sert Yanıt: 'Tuvalet Teklifi Çarpıtıldı' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABB'den Bakan Işıkhan'a Sert Yanıt: 'Tuvalet Teklifi Çarpıtıldı'

ABB\'den Bakan Işıkhan\'a Sert Yanıt: \'Tuvalet Teklifi Çarpıtıldı\'

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın SGK borçlarıyla ilgili açıklamalarını yalanlayarak, sundukları taşınmazların değerli olduğunu ve 'tuvalet teklifi' ifadesinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

13.01.2025 16:22  Güncelleme: 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamada, SGK borçlarıyla ilgili Bakan Işıkhan'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "SGK'ya borçlarımızın yapılandırılması için Anafartalar Çarşısı gibi kıymetli ve satılabilir nitelikte 572 taşınmaz sunduk. Ancak, bunlar görmezden gelinmiş ve tamamen gerçek dışı iddialarla 'tuvalet teklif edildi' şeklinde çarpıtılmıştır." denildi.

ABB'nin sosyal medya hesabından, Belediyenin SGK borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, bir televizyon kanalındaki sözlerine ilişkin, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın iddialarına yanıt" başlıklı açıklama yapıldı.

Belediyenin SGK'ya yönelik borç yapılandırma süreci hakkında Işıkhan tarafından yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür ifadeler, hem etik dışıdır hem de devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, SGK'ya borçlarımızın yapılandırılması için Anafartalar Çarşısı gibi kıymetli ve satılabilir nitelikte 572 taşınmaz sunduk. Ancak, bunlar görmezden gelinmiş ve tamamen gerçek dışı iddialarla 'tuvalet teklif edildi' şeklinde çarpıtılmıştır. Şimdi gelelim tuvalet gerçeğine, Ulus'ta bulunan 525 bağımsız bölümlü içerisinde tuvalet ve deposu da bulunan Anafartalar Çarşısı 2016'da üçlü protokolle SGK'dan alındı. 2 Eylül 2024'te 30 adedi arsa 525 adedi de Anafartalar Çarşısı'nın tamamı olmak üzere SGK'ya teminat olarak bildirildi. Bu çarşıyı SGK'dan protokolle alırken nasıl tuvaletler tapu kaydından çıkarılmadan teslim alındıysa yine aynı şekilde tuvaleti, deposu, bankamatik yerleriyle birlikte teminat olarak gösterilmiştir."

"Haciz tutarını değerinden düşüp kabul etmek mi zor geldi"

Belediyenin açıklamasında, Bakan Işıkhan'ın, "ABB hacizli arsayı teminat gösterdi" şeklindeki sözleriyle ilgili de değerlendirmelere de yer verildi. Açıklamada, ABB olarak SGK'ya toplam 33 kalem arsa bildirildiği ifade edilerek, şöyle denildi:

"Bu arsaların toplam değeri 1 milyar 193 milyon 350 bin lira olup, üzerlerindeki toplam haciz tutarı yaklaşık 3 milyon liradır. Bu durumda, haciz tutarını değerinden düşüp kabul etmek mi zor geldi, yoksa 'silkeleyin' talimatı doğrultusunda bu arsaları kabul etmemek mi işinize geldi? Sayın Bakan, ya size yanlış bilgi veriliyor ya da kamuoyunu yanıltmak amacıyla bilerek gerçeği yansıtmayan açıklamalar yapıyorsunuz. Her iki durumda da bu tutum kabul edilemez."

Çalışma Bakanı ne demişti?

Işıkhan, bir televizyon kanalının canlı yayınında, ABB'nin SGK'ya teklif ettiği gayrimenkullerde ipotek, haciz veya şerh olduğunu belirterek, "Bir tanesinde yoktu, onu yapılandırma sürecine soktuk. Bize önerdikleri listelerde tuvaletler, bankamatikler, depolar var. Bunların üzerinde de ipotekler var. ABB, SGK borçlarına karşılık tuvaletler teklif etti. Bunların üzerinde de ipotek var" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Güncel, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABB'den Bakan Işıkhan'a Sert Yanıt: 'Tuvalet Teklifi Çarpıtıldı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 04:59:00. #1.13#
SON DAKİKA: ABB'den Bakan Işıkhan'a Sert Yanıt: 'Tuvalet Teklifi Çarpıtıldı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.