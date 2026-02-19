ABB'den Cezaya İtiraz

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'nin kolektör hattında meydana gelen taşmaların Ankara'ya içme suyu sağlayan havzaya karışması nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ASKİ'ye kesilen idari para cezasına itiraz edileceğini bildirdi.

ABB, başkentin içme suyu kalitesi ve Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'nin kolektör hattında meydana gelen taşmaların Ankara'ya içme suyu sağlayan havzaya karışması nedeniyle Bakanlık tarafından kesilen idari para cezasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ankara'da içme suyu kalitesinin yalnızca kurumlar tarafından değil, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kamu kurumları tarafından düzenli olarak denetlendiği ve sürekli kontrol altında tutulduğu belirtilen açıklamada, Ankara'ya içme suyunun, Gerede Tüneli aracılığıyla Ulusu Çayı'ndan sağlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerede ilçesi hizmet alanımızda bulunmamasına rağmen, Çamlıdere Barajı içme suyu kalitesinin korunması amacıyla atık su kolektör hattı ve Atık Su Arıtma Tesisi yatırımı Genel Müdürlüğümüz sorumluluğuna alınmıştır. Bahse konu olay, bazı yerleşim yerlerinde yağmur suyu altyapısının yetersizliği nedeniyle atık su kolektör hattında oluşan debi artışı sonucu meydana gelmiştir. Teknik ekiplerimiz sahada derhal inceleme yapmış, gerekli müdahale aynı gün gerçekleştirilmiş ve havzaya atık su deşarjı ivedilikle önlenmiştir. Endişe edilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Gerede'den gelen su, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'mizde arıtılmakta, süreç hem kurumumuz hem de Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak denetlenmektedir."

Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygulanan cezaya hukuki itirazların yapılacağı ifade edildi.

Bakanlık, içme suyu havzasındaki kirlilikle ilgili ASKİ Genel Müdürlüğüne Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 98 bin lira idari ceza uygulamış ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.