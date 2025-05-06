ABB'den Dolandırıcılık Uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bazı art niyetli kişilerin, belediye adına yardım kampanyası bahanesiyle vatandaşlardan para talep ettiklerine dair ihbarlar alındığını bildirerek, uyarıda bulundu.

ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde bazı art niyetli kişilerin, Büyükşehir Belediyemiz adına yardım kampanyası bahanesiyle vatandaşlarımızdan para talep ettiklerine dair ihbarlar alınmaktadır. Belediyemizin bu yönde herhangi bir uygulaması bulunmamaktadır. Konuyla ilgili yasal süreç başlatılmış olup vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur."