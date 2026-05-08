Abb, "Yılın İsg Ödülleri" ve "Benim Gözümden Güvenli Çalışma" Yarışmasına Ev Sahipliği Yaptı

(ANKARA) - ABB tarafından 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında güvenli çalışma koşullarını yaygınlaştırmak amacıyla "Yılın İSG Ödülleri" ile "Benim Gözümden Güvenli Çalışma" temalı fotoğraf yarışması ödül töreni düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), insan odaklı belediyecilik anlayışı ile toplumda farkındalık oluşturan uygulamalarına devam ediyor. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla her yıl 4-10 Mayıs arasında ulusal düzeyde kutlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde "Yılın İSG Ödülleri" ile "Benim Gözümden Güvenli Çalışma" temalı fotoğraf yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

YARIŞMADA 331 ESER YER ALDI

ABB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde fotoğraf yarışmasına katılan 331 eser arasından dereceye giren ilk 3 esere ödül verildi. Fotoğraf yarışmasında birinci, ikinci ve üçüncü olan fotoğraflara 'https://yarisma.meditek.tr/sonuclar' internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor. Etkinlik süresince; İSG alanında faaliyet gösteren ABB birimleri farkındalık stantlarında katılımcılara tanıtım ve bilgi paylaşımında bulundu.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİNE VURGU

4-10 Mayıs tarihlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kutlandığını belirterek konuşmasına başlayan ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, bir takvim yaprağı değil, emeğin değerini, insan hayatını önceleyen ve güvenli çalışma yükümlülüğünü yeniden hatırladığımız önemli bir zaman dilimidir. İş sağlığı ve güvenliği bir tercih değil, bir insan hakkıdır. Bizler Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu hakkı korumayı yalnızca yasal bir yükümlülük değil, aynı zamanda bir vicdan meselesi olarak görüyoruz" dedi.

"BİR YAŞAM HAKKIMIZ VAR, BAŞKALARININ YOK ETMESİNE İZİN VERMEYELİM"

İş Sağlığı ve Güvenliği Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, "Kaybettiğimiz çalışanların kat kat fazlasını meslek hastalıklarından dolayı kaybediyoruz. Unutmayalım burada bulunan herkes bir çalışan. Dolayısıyla hepimizin bir yaşam hakkı var. Başkalarının yok etmesine izin vermeyelim" dedi.

Fotoğraf yarışmasına jüri üyesi olarak katılan fotoğrafçılık eğitmeni Dilek Yurdakul, yarışma sürecine ilişkin, "İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri olmazsa olmaz. Özellikle farkındalık oluşturmak için katıldık. Neredeyse yarı yarıya fotoğraflar elendi. Bu nedenle farkındalığın ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz. Fotoğrafların sanatsal anlamdaki değerlerini de göz önüne almaya çalıştık" diye konuştu.