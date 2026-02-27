ABB'den Tek Yön Uygulaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Armada Alışveriş Merkezi (AVM) ile Eskişehir Yolu bağlantısındaki trafik tıkanıklığının giderilmesi amacıyla stratejik güzergahlarda "tek yön" uygulaması başlatıyor.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Kentpark ve Cepa ile Ankamall AVM'nin ardından Armada AVM çevresinde de düzenleme yaptı.

Bu kapsamda, Armada AVM ile Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı) bağlantısındaki trafik tıkanıklığının giderilmesi amacıyla stratejik güzergahlarda "tek yön" uygulaması başlatılacak.

Düzenleme kapsamında, Yaşam Caddesi, 3. Sokak ve Nergiz Sokak, 28 Şubat'tan itibaren Armada AVM girişinden başlayarak Sakıp Sabancı Bulvarı istikametine "tek yön" olarak hizmet verecek.

Trafik akışının güvenli bir şekilde yönetilmesi amacıyla Nergiz Sokak'ın Sakıp Sabancı Bulvarı bağlantı noktasına da akıllı siyalizasyon sistemi kuruldu.

Sistem sayesinde, araçların ana yola çıkışları senkronize edilirken trafik güvenliği de en üst seviyeye çıkarılmış oldu. Ayrıca, düzenleme ile araçların ana bulvara katılımı kontrollü bir akışla sağlanmış oldu.