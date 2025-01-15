ABB Meclisi Otopark Tarifesini Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABB Meclisi Otopark Tarifesini Görüştü

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, ocak ayındaki üçüncü birleşiminde otopark tarifelerini oyladı.

15.01.2025 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, ocak ayının üçüncü birleşimini gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Işık, oturumu önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattı. Daha sonra ocak ayı üçüncü birleşiminde gündem maddeleri Meclis üyelerinin oylarına sunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELTAŞ AŞ tarafından işletilen otoparklarda 2025 yılında uygulanacak otopark ücret tarifesi konusuna ilişkin söz alan ABB AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın, şunları söyledi:

"Bu zamla birlikte bugünden itibaren Ankara'da mesire alanları 50 TL, diğer otoparklarda 60 lira ile 200 lira arasında değişen rakamlarla yeni tarife uygulanacak. AK Parti döneminde 1 TL olan otopark ücretleri, göreve gelmeden önce bolluk bereket ve huzur vaat eden Mansur Yavaş döneminde tam 200 kat artırılmıştır. Milletimizin takdirine sunuyoruz."

ABB CHP Elmadağ Meclis Üyesi Burak Koç, önceki dönemde 1 lira olan otopark ücretlerinin eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Mustafa Tuna zamanında seçim yatırımı kapsamında belirlendiğini savundu.

Otoparkların özel otoparklardan yüzde 50 daha uygun olduğunu söyleyen Koç, ABB'nin otopark işletmesini yürüten şirketin maliyetini karşılaması amacıyla tarifenin düzenlendiğini, vatandaştan para kazanmak gibi bir durumun olmadığını belirtti.

Gündem maddelerinin oylanmasının ardından birleşime yarına kadar ara verildi.

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Belediye, Politika, Ekonomi, ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABB Meclisi Otopark Tarifesini Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:10:00. #1.11#
SON DAKİKA: ABB Meclisi Otopark Tarifesini Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.