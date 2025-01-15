ABB Meclisi Otopark Tarifesini Görüştü

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, ocak ayının üçüncü birleşimini gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Işık, oturumu önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattı. Daha sonra ocak ayı üçüncü birleşiminde gündem maddeleri Meclis üyelerinin oylarına sunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELTAŞ AŞ tarafından işletilen otoparklarda 2025 yılında uygulanacak otopark ücret tarifesi konusuna ilişkin söz alan ABB AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın, şunları söyledi:

"Bu zamla birlikte bugünden itibaren Ankara'da mesire alanları 50 TL, diğer otoparklarda 60 lira ile 200 lira arasında değişen rakamlarla yeni tarife uygulanacak. AK Parti döneminde 1 TL olan otopark ücretleri, göreve gelmeden önce bolluk bereket ve huzur vaat eden Mansur Yavaş döneminde tam 200 kat artırılmıştır. Milletimizin takdirine sunuyoruz."

ABB CHP Elmadağ Meclis Üyesi Burak Koç, önceki dönemde 1 lira olan otopark ücretlerinin eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Mustafa Tuna zamanında seçim yatırımı kapsamında belirlendiğini savundu.

Otoparkların özel otoparklardan yüzde 50 daha uygun olduğunu söyleyen Koç, ABB'nin otopark işletmesini yürüten şirketin maliyetini karşılaması amacıyla tarifenin düzenlendiğini, vatandaştan para kazanmak gibi bir durumun olmadığını belirtti.

Gündem maddelerinin oylanmasının ardından birleşime yarına kadar ara verildi.