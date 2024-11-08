ABB Meclisinde Kavga Sürüyor - Son Dakika
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ABB Meclisinde Kavga Sürüyor

ABB Meclisinde Kavga Sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında konser ödemeleri tartışmaları gerginliğe neden oldu.

08.11.2024 21:47
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi toplantısında dün kavgaya yol açan "konserlere yapılan ödemeler" konusu nedeniyle bugün de üyeler arasında tartışma yaşandı.

Belediye Meclis Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Dün kavgaya neden olan "ABB tarafından düzenlenen konserlere yapılan ödemeler" konusu sebebiyle bugün de tartışma yaşandı.

MHP Meclis Grup Başkanvekili Yunus Emre Yıldırım, "Dün Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde yaşananlar, Cumhuriyet'imizin kurulduğu şehir Ankara'mıza yakışmamıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesinin dün itibarıyla bir yıldızı sökülmüş, kredi notu düşmüştür. Yapılan eleştirilere çarpıtılmadan, ahlaka uygun, Ankara'mıza yakışır şekilde cevap verilmesini bekliyoruz." dedi.

ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, dün yaşananların herkesi üzdüğünü söyledi.

Daha önce ABB Meclisinde fiziki müdahaleye varan bir olayın yaşanmadığını belirten Yalçın, "25 yıl ABB, AK Parti'li belediye başkanları tarafından yönetilmişti. Geçtiğimiz 5 yıl da ABB Meclisinin büyük çoğunluğu Cumhur İttifakı Meclis üyelerinden oluşmaktaydı. Bugüne kadar bu kadar çoğunluğun olduğu bir yerde ne AK Parti ne MHP Grubu Meclis üyelerimizden en ufak bir şekilde fiziki saldırı yaşanmamıştır. Bu yaşananlardan ötürü duyduğum üzüntüyü belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Yaşananların hoş olmadığını, tasvip etmediklerini dile getiren Yalçın, bazı basın kuruluşlarınca "AK Parti'li Meclis üyelerinin kürsüyü bastığı" yönünde haberlerin yaptığını ifade etti.

Belediye Meclisinde tartışma çıktı

Yalçın'ın konuşmasının sürdüğü sırada bazı CHP'li meclis üyeleri itirazda bulundu. AK Parti'li üyelerin karşılık vermesi üzerine toplantıda gerginlik yaşandı, tartışma çıktı.

Gerginliğin azalmasının ardından konuşmasına devam eden Yalçın, "Şu anda yaşanan gerilimin sebebi, CHP sıralarından gelen sözlü saldırıdır. Tahammül edemiyorsunuz. Burada bir iftira, bir hakaret varsa hep birlikte müdahale edelim." diye konuştu.

Dün yaşanan kavgaya ilişkin görüntülerin mevcut olduğunu, olayı başlatanın CHP'li bazı üyeler olduğunu belirten Yalçın, "Ben yine söylüyorum, bu görüntülerin yaşanmasını kesinlikle doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Nihat Yalçın, dünkü toplantıda yaşanan kavgaya ilişkin, "Bu hadisenin bu noktaya gelmesinin tek sorumlusu, tek müsebbibi Meclis Başkanvekili'nin AK Parti Grubu'nu Cumhuriyet düşmanı olarak suçlaması. Ankara'nın onca sorunu varken, sigorta primleri, vergi prim borçları ödenmemişken yüz milyonlarca liranın konserlere aktarılmasından rahatsızız. Atatürk, bu ülkenin ortak değeridir, tek bir partinin tekelinde değildir. Cumhuriyet, hepimizin ortak değerdir. Bizim hiçbir şekilde Cumhuriyet'le, milli değerlerle ilgili sorunumuz yoktur." diye konuştu.

AK Parti'li üyeler toplantıyı terk etti

ABB Başkanvekili Işık, AK Parti camiasında yer alan vatanseverlere bir sözünün olmadığını söyledi.

Işık, "Organize iftira atan bir çete var, AK Parti içerisinde de var. Bu milletin parasıyla kurulmuş bir televizyon ve bir iki tane troller çıkmışlar, bu olayları provoke ediyorlar. Ben ne söylediğimi biliyorum. Özür dilemiyorum." diye konuştu.

Işık'ın konuşmasının ardından AK Parti'li üyeler toplantıyı terk etti.

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, CHP'nin Cumhuriyet'in kurucu partisi olduğunu belirterek, milliyetçiliğini kimsenin sorgulayamayacağını ifade etti.

Neslihanoğlu, "konser" ve diğer iddialara ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın pazartesi günü düzenlenecek toplantıya katılarak gerekli açıklamaları yapacağını dile getirdi.

ABB Başkanvekili Işık, toplantıya pazartesi günü saat 15.00'te devam edileceğini bildirdi.

Öte yandan, Meclis gündeminde yer alan "Keçiören ilçesi Fatih Köprüsü'nü Genişletme Projesi'ne ilişkin başkanlık yazısı" oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABB Meclisinde Kavga Sürüyor - Son Dakika

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