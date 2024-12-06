ABB, Yürüyen Merdiven ve Asansör Arızaları Üzerine İnceleme Başlattı - Son Dakika
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ABB, Yürüyen Merdiven ve Asansör Arızaları Üzerine İnceleme Başlattı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro hatları ve geçitlerde yaşanan yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformu arızalarına ilişkin inceleme başlattı. Arıza nedenleri arasında acil durdurma butonlarının kasıtlı kullanımı tespit edildi. Yasal işlemler başlatılacak.

06.12.2024 14:39  Güncelleme: 14:42
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ABB, yürüyen merdiven, asansör ve engelli platform arızalarına yönelik inceleme gerçekleştirdi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), metro hatları ile alt ve üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik arıza ihbarlarının artması üzerine başlattığı kapsamlı bir incelemeyi sürdürüyor.

ABB, metro hatları ile alt ve üst geçitlerde kullanılan yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik arıza ihbarlarının artması üzerine başlattığı incelemenin araştırma sonucunda arızanın "acil durdurma butonlarını kasıtlı olarak kullanmasından kaynaklandığı" tespit edildi. Bu davranışlarda bulunan kişiler hakkında ise yasal işlem başlatılıyor.

Yapılan araştırmalarda, birçok arızanın kötü niyetli kişiler tarafından "acil durdurma butonlarının kasıtlı kullanımı" nedeniyle meydana geldiği tespit edildi.

Kent genelinde yoğun denetim ve inceleme

Başkent genelinde yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarının düzenli bakım ve onarımını sürdüren ABB, artan arıza ihbarlarının ardından SCADA sistemi üzerinden 24 saat izlenen alanlarda yoğun bir inceleme gerçekleştirdi. Araştırma sonuçları ise ihbarların büyük bir kısmının acil durdurma butonlarının kasıtlı ve gereksiz şekilde kullanılmasından kaynaklandığını ortaya koydu. Bu tür müdahalelerin ünitelerin arızalanmasına ve devreye alınma süreçlerinin uzamasına neden olduğu açıklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel ABB, Yürüyen Merdiven ve Asansör Arızaları Üzerine İnceleme Başlattı - Son Dakika

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