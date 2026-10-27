ABB, yürüyen merdivenlerde gereksiz buton basışlarına karşı sirenli uyarı veriyor - Son Dakika
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ABB, yürüyen merdivenlerde gereksiz buton basışlarına karşı sirenli uyarı veriyor

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ABB, yürüyen merdivenlerde gereksiz buton basışlarına karşı sirenli uyarı veriyor
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ABB, yürüyen merdivenlerde gereksiz buton basışlarına karşı sirenli uyarı veriyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, yürüyen merdivenlerde acil durdurma butonlarının gereksiz kullanımına karşı sirenli uyarı sistemini yaygınlaştırıyor. 24 Ekim'de Ahmet Hamdi Akseki Camisi önündeki alt geçitte merdivenlerin bir kişi tarafından durdurulması kameralara yansıdı.

(ANKARA) - Ankara'da 24 Ekim'de Ahmet Hamdi Akseki Camisi önündeki alt geçitte bir kişinin müdahalesiyle yürüyen merdivenlerin durdurulması güvenlik kameralarına yansıdı. Yürüyen Merdiven Birim Sorumlusu Mehmet Eray Özçelik, önlem almak için sirenli uyarı sisteminin kullanıldığını belirterek, "Sesli siren sistemiyle vatandaşlarımız en azından bir durdurulma olduğunda bunu gözlemleyebilecekler, kendileri de duyabilecekler" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi acil durdurma butonlarının amacı dışında kullanılmasına karşı sirenli uyarı sistemini yaygınlaştırıyor.

Ankara'da yürüyen merdivenlerin acil durdurma butonlarının amacı dışında kullanılması, vatandaşların ulaşımını aksatmaya devam ediyor. Son olarak 24 Ekim 2026'da saat 23.17'de Ahmet Hamdi Akseki Camisi önünde bulunan alt geçitteki yürüyen merdivenlerin bir kişinin müdahalesi sonucu durdurulması güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, benzer olayların önüne geçmek ve acil durdurma butonlarının yalnızca gerekli durumlarda kullanılmasını sağlamak amacıyla bazı yürüyen merdivenlerde sirenli uyarı sistemini devreye aldı. Butona basıldığı anda sesli uyarı veren sistemle gereksiz müdahalelere karşı farkındalık oluşturulması ve yürüyen merdivenlerin hizmet dışı kalmasının önlenmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, acil durdurma butonlarının gereksiz kullanımı konusunda en fazla sorun yaşanan Sincan Gimsa Alt Geçidi, Armada AVM, Kentpark AVM, Hacı Bayram ve Kızılay 2 Metro istasyonu çevresindeki yürüyen merdivenlere sirenli uyarı sistemi entegre edildi. Uygulamanın diğer yürüyen merdivenlerde de yaygınlaştırılması için çalışmalar sürüyor.

"STOP DÜĞMESİNE BASARAK YÜRÜYEN MERDİVENLERİ DURDURUYORLAR"

Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kent Bakım-Onarım Müdürlüğü Yürüyen Merdiven Birim Sorumlusu Mehmet Eray Özçelik, acil durdurma butonlarının amacı dışında kullanılmasının vatandaş mağduriyetine ve ulaşımın aksamasına neden olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yürüyen merdivenlerde biri alt, diğeri üst bölümde olmak üzere iki acil durdurma butonu var. Bunların amacı gerçekten acil bir durum olması durumunda stop düğmesine basılmasıyla ünitenin hareketsiz kalmasını, durmasını sağlamak. Ancak bazı vatandaşlar stop düğmesine basarak, kötü niyetli kişiler diyebiliriz, üniteyi durdurmaktalar. Biz de bir farkındalık olsun diye bunu göstermek için ünitelerimize bu siren sistemini bağladık. Sesli siren sistemi stop düğmesine basılmasıyla aktif olan bir sistem. Sesli siren sistemiyle vatandaşlarımız en azından bir durdurulma olduğunda bunu gözlemleyebilecekler, kendileri de duyabilecekler."

Kaynak: ANKA
Ankara Büyükşehir BelediyesiAhmet Hamdi AksekiGüncelYaşamSon Dakika

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