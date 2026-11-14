Abbas, Doğu Kudüs başkentli bağımsız Filistin devleti kurma hakkından vazgeçmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Abbas, Doğu Kudüs başkentli bağımsız Filistin devleti kurma hakkından vazgeçmeyecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Abbas, Bağımsızlık Bildirisi'nin 38. yıl dönümü mesajında Filistin halkının başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma hakkından vazgeçmeyeceğini bildirdi. Abbas, İsrail saldırılarının ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin durdurulması için uluslararası topluma çağrı yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin halkının özgürlük, egemenlik ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkından vazgeçmeyeceğini belirtti.

Abbas, Filistin Bağımsızlık Bildirisi'nin 38. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkından vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, "Filistin halkı özgürlük, egemenlik ve bağımsız devlet kurma hakkından vazgeçmeyecek." ifadesini kullandı.

Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurma hakkının uluslararası hukuk tarafından tanınan tarihi ve hukuki bir gerçek olduğunu belirten Abbas, bu hakkın hiçbir şekilde ortadan kaldırılamayacağını ifade etti.

Filistin'in eski lideri Yasir Arafat'ın 1988'de Cezayir'de düzenlenen Filistin Ulusal Konseyi toplantısında ilan ettiği "Bağımsızlık Bildirisi"nin Filistin halkının ulusal iradesini yansıttığını kaydeden Abbas, söz konusu bildirinin onlarca yıllık mücadelenin sonucu olduğunu dile getirdi.

Gazze Şeridi, Filistin'in ayrılmaz bir parçası

Gazze Şeridi'nin Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Abbas, bölge halkının yaşadığı sıkıntıların sona erdirilmesi ve İsrail saldırılarında yıkılan bölgelerin yeniden inşa edilmesi çağrısında bulundu.

Abbas, Gazze Şeridi ile Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ulusal kurumların tek bir meşru yönetim ve ortak siyasi-hukuki sistem çatısı altında birleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) Filistin halkının "tek meşru temsilcisi" olmaya devam edeceğini vurgulayan Abbas, ulusal birliğin ve bağımsız karar alma hakkının korunmasının önemine dikkati çekti.

Abbas, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören adil ve kapsamlı bir barıştan yana olduklarını yineledi.

Doğu Kudüs'ün Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlarıyla Filistin'in ebedi başkenti olduğunu belirten Abbas, uluslararası topluma İsrail'in saldırılarının, yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin ve Filistinlileri zorla yerinden etme uygulamalarının durdurulması çağrısında bulundu.

Abbas ayrıca, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanmasını ve Filistin'in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliğinin desteklenmesini istedi.

Bağımsızlık Bildirisi 38 yıl önce ilan edildi

Eski Filistin lideri Yasir Arafat, 1987'de başlayan Birinci İntifada sırasında, 15 Kasım 1988'de Cezayir'de düzenlenen Filistin Ulusal Konseyi toplantısında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören "Bağımsızlık Bildirisi"ni ilan etmişti.

Filistinliler, her yıl 15 Kasım'da bağımsızlık ilanının yıl dönümünü kutluyor.

Filistin'de Fetih ve Hamas hareketleri arasında 2007'den bu yana siyasi ve coğrafi bölünmüşlük yaşanırken, ulusal birliğin sağlanması amacıyla yürütülen görüşmelerden henüz sonuç alınamadı.

Kaynak: AA
Filistin DevletiDoğu KudüsDiplomasiPolitikaFilistinİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk?
MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
Adana dürümüne limon sıkıldı, Mehmet Yalçınkaya’nın tepkisi sert oldu Adana dürümüne limon sıkıldı, Mehmet Yalçınkaya'nın tepkisi sert oldu
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
14:12
Orban’ın eski bakanına operasyon Toprağın altından servet çıktı
Orban'ın eski bakanına operasyon! Toprağın altından servet çıktı
14:04
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
13:54
Bakan Şimşek’e emekli, memur ve asgari ücret soruldu Yanıtı dikkat çekti
Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti
13:28
AK Parti’den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
AK Parti'den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
13:13
Ordu’da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 16:16:55. #7.13#
SON DAKİKA: Abbas, Doğu Kudüs başkentli bağımsız Filistin devleti kurma hakkından vazgeçmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android