Abbas: Filistin Devleti Kudüs ve Gazze'de Yetki Sahibidir

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Kudüs dahil Batı Şeria ve Gazze'de yetki sahibi, Filistin devletidir." dedi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile bir araya geldi.

Abbas burada, "Kudüs dahil Batı Şeria ve Gazze'de yetki sahibinin Filistin devleti olduğunu ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceklerini" ifade etti.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve Batı Şeria'da gaspçı İsrailliler ile askerlerin saldırılarına ilişkin Alimi'ye bilgi veren Abbas, "Filistin halkının topraklarına ve kutsal mekanlara yönelik saldırıların sona ermesi, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, yeniden imar ve işgali sona erdirecek siyasi bir sürece gidilmesi" çağrısını yineledi.