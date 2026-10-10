Abbas'ın kararıyla Filistin'de seçimler 11 Eylül 2027'de eş zamanlı yapılacak - Son Dakika
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Abbas'ın kararıyla Filistin'de seçimler 11 Eylül 2027'de eş zamanlı yapılacak

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Filistin Devlet Başkanı Abbas, devlet başkanlığı ve genel seçimlerin 11 Eylül 2027'de eş zamanlı yapılması için kararname yayımladı. Abbas, 28 Kasım 2026'daki yasama seçimlerine ilişkin kararnameyi iptal etti, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlileri seçimlere çağırdı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, devlet başkanlığı ve genel seçimlerin 11 Eylül 2027'de eş zamanlı yapılması için kararname yayımladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesinin kararı doğrultusunda, 28 Kasım 2026'da yapılması planlanan yasama seçimlerine ilişkin önceki kararnameyi iptal etti.

Abbas, devlet başkanlığı ve genel seçimlerin 11 Eylül 2027'de eş zamanlı düzenlenmesine karar verdi.

Yeni kararnameyle Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, devlet başkanını ve Filistin Yasama Konseyi üyelerini belirlemek üzere özgür ve doğrudan seçimlere çağrıldı.

Haberde, kararın Filistinli siyasi grup ve güçlerle yürütülen ulusal istişareler sonucunda alındığı belirtildi.

İsrail'in uygulamalarının önceki seçim takviminin uygulanmasını engellediği, özgür, adil ve kapsayıcı seçimlerin yapılabilmesi için uygun siyasi, güvenlik ve saha koşullarının oluşturulması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Abbas'ın kararıyla Filistin'de seçimler 11 Eylül 2027'de eş zamanlı yapılacak - Son Dakika
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