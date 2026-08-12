Abbas'tan Erdoğan ve Türkiye'ye Teşekkür
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne bizim haklarımıza ve Filistin halkının davasına destekleri için teşekkür ediyorum"
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne bizim haklarımıza ve Filistin halkının davasına destekleri için teşekkür ediyorum"
Kaynak: AA
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