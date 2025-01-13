Abbas ve Lammy'den Gazze Görüşmesi

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, görüşmede İngiliz Bakan'a Filistin genelindeki gelişmeler hakkında bilgi veren Abbas, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması, yardımların bölgeye ulaştırılması, İsrail'in Gazze'den tamamen çekmesini ve "Filistin Devleti'nin bölgedeki tüm sorumluluğu üstlenmesini öngören 2735 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'nın uygulanmasının" gerekli olduğunu kaydetti.

Filistin hükümetinin uyguladığı "reform programlarını" hızla hayata geçirdiğini dile getiren Abbas, İsrail'in el koyduğu gümrük gelirlerinin Filistin hükümetine verilmesinin önemine işaret etti.

Uluslararası meşruiyet kararlarına uygun biçimde barış ve güvenliğin sağlanması yönünde gösterilen çabalara değinen Abbas, İngiltere'nin bu konuda daha büyük bir rol oynayabileceğini vurguladı.

Kudüs'ten Ramallah'a geçen İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, yaptığı görüşmenin ardından Filistin'den ayrıldı.