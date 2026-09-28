ABD 10 yıllık tahvil faizi 19 yılın zirvesine çıktı, New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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ABD 10 yıllık tahvil faizi 19 yılın zirvesine çıktı, New York borsası düşüşle kapandı

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New York borsası, tahvil faizlerinin baskısıyla haftanın ilk işlem gününü düşüşle kapattı; Dow Jones yüzde 0,67, S&P 500 yüzde 0,77 ve Nasdaq yüzde 0,92 geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,27'nin üzerine çıkarak 19 yılın zirvesini gördü.

NEW New York borsası, yükselen tahvil faizlerinin piyasalarda baskı oluşturmasıyla haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,67 azalarak 51.481,51 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,77 azalışla 7.683,69 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,92 kayıpla 26.820,38 puana indi.

Artan tahvil faizleri yatırımcıların risk iştahını baskılarken, jeopolitik gelişmeler de piyasaların seyrinde etkili olmaya devam etti.

Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya ve uygulanan ekonomik yaptırımları hafifletmeye istekli olduğu bildirildi.

Söz konusu haber sonrasında 104 doların altına kadar gerileyen Brent petrolün fiyatı, gün içinde yeniden arttı.

Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada Trump, İran ile savaşın yakında sona ereceğini öne sürdü.

Trump, "Bu savaşı çok yakında kazanacağız ve her şey sona erecek. Benzin fiyatları da ciddi şekilde düşecek." ifadesini kullandı.

Bu gelişmelerle Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 1,3 artarak 105,70 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 0,5 artışla 92,90 dolardan alıcı buldu.

Enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi, tahvil faizlerini yüksek seviyelerde tutmaya devam etti. ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi gün içinde yüzde 5,27'nin üzerine çıkarak 19 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede 30 yıllık hazine tahvili faizi de yüzde 5,58 ile 2004'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, gelecekteki olası faiz ayarlamalarının sayısı ve büyüklüğünün ekonominin politika hamlelerine verdiği tepkilere ve gelecek aylarda açıklanacak enflasyon ile istihdam verilerine göre şekilleneceğini söyledi.

Cook, "İş gücü piyasası, faiz oranlarındaki bir artışın üstesinden gelebilecek sağlam bir konumda görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu hafta, çarşamba günü yayımlanacak ağustos ayı kişisel tüketim harcamaları verileri ile cuma günü açıklanacak istihdam raporu yatırımcıların odağında yer alacak.

Kaynak: AA
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