ABD, 101 Haiti vatandaşını sınırdışı ederek ülkeye gönderdi

CAP- ABD yönetimi tarafından 100'den fazla kişinin halen karışıklıkların sürdüğü Haiti'ye sınır dışı edildiği kaydedildi.

Associated Press (AP) ajansına konuşan Haiti Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Nicolas Mardochee, ABD'nin sınır dışı faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

ABD tarafından dün 101 kişinin Haiti'ye sınır dışı edildiğini belirten Mardochee, bu kişilerin arasında Haiti Vatandaşlarını Koruma Ofisinin eski yetkilisi Renan Hedouville'in de yer aldığını kaydetti.

ABD merkezli, bağımsız ve kar amacı gütmeyen insan hakları savunma örgütü Human Rights First kuruluşunun verileri ise söz konusu uçağın ABD'nin Louisiana eyaletinden kalktığını ve Haiti'nin kuzeyindeki Cap-Haitien şehrine iniş yaptığını gösterdi.

Kuruluştan yapılan açıklamada ayrıca, Haiti'ye üst üste üç haftadır sınır dışı amacıyla uçuş gerçekleştirildiği ve uçuş sıklığının aylıktan haftalığa düştüğüne dikkat çekildi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE), ülkede geçici koruma statüsü (TPS) sona eren 300 binden fazla Haitili göçmene karşı tutuklama ve sınır dışı operasyonlarına başlayacağı iddia edilmişti.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor.