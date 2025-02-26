ABD, 127 Meksikalı Göçmeni Sınır Dışı Etti - Son Dakika
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ABD, 127 Meksikalı Göçmeni Sınır Dışı Etti

ABD'den hava yoluyla sınır dışı edilen 127 Meksikalı göçmen, Meksika'ya ulaştı. Son iki haftada 515 kişi.

26.02.2025 05:16
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ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen 127 Meksikalı düzensiz göçmen daha ülkelerine ulaştı.

ABD'nin Teksas eyaletinden kalkan ve 127 Meksikalı düzensiz göçmeni taşıyan uçak, Meksika'daki Tapachula Uluslararası Havaalanı'na indi.

Göçmenleri havaalanında Ulusal Göç Enstitüsü temsilcisi Farha Gertrudis Cerdio Moises ve diğer yetkililer karşıladı.

Meksika basınına göre, son iki haftada ABD'den hava yoluyla sınır dışı edilen Meksikalıların sayısı 515'e yükseldi.

Göçmenlerin durumuna ilişkin Meksikalı yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmazken, sınır dışı edilen kişilerin kaçak yollardan ABD sınırını geçtiği belirtiliyor.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın da kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, 127 Meksikalı Göçmeni Sınır Dışı Etti - Son Dakika

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