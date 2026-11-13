ABD Adalet Bakanı Blanche, Alice Huang'ın casusluk yaptığının kesinleşmediğini söyledi - Son Dakika
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ABD Adalet Bakanı Blanche, Alice Huang'ın casusluk yaptığının kesinleşmediğini söyledi

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ABD Adalet Bakanı Blanche, eski Nvidia CEO'suyla ilişkisi iddia edilen Alice Huang'ın Çin adına casusluk yapıp yapmadığına ilişkin sonuca ulaşılmadığını bildirdi. Blanche, Huang'ın Çin istihbaratına çalıştığının kesinleşmediğini, Bakanlık ve FBI'ın bağlantıları incelediğini söyledi.

ABD Adalet Bakanı Todd Blanche, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın eski Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang ile ilişkisi olduğu iddia edilen Alice Huang'ın Çin hükümeti adına casusluk yapıp yapmadığına ilişkin henüz sonuca ulaşılmadığını bildirdi.

Blanche, düzenlediği basın toplantısında, ismi Nvidia'nın eski CEO'su ile gündeme gelen Çinli iş insanı Huang hakkındaki casusluk iddialarına ilişkin soruları yanıtladı.

Huang'ın Çin istihbaratına çalıştığının kesinleşmediğini belirten Blanche, Bakanlık ve ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Huang'ın olası istihbarat bağlantılarını incelediklerini söyledi.

Huang'a ilişkin görüş ayrılıkları ABD istihbaratının gündeminde

Amerikan CNN kanalının konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD istihbarat birimlerinin Alice Huang'ın Pekin hükümetiyle olası bağlantılarını araştırmayı sürdürdüğü belirtildi.

Yetkililerin, Huang'ın Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenlik Bakanlığı tarafından Jensen Huang ve ABD'li yetkililer hakkında bilgi toplamak üzere görevlendirildiğine ilişkin kanıtların yeterliliği konusunda görüş ayrılıkları yaşadıkları iddia edildi.

Bazı yetkililerin, elde edilen bilgiler ve iletişim kayıtlarının Huang'ın bilinçli şekilde Çin yönetimine bilgi aktardığını kanıtlamadığı görüşünde olduğu öne sürüldü.

Olay

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Jensen Huang'ın, Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanıyla yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

Dün ise Nvidia, Huang'ın, başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını, şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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