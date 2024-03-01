ABD askeri Aaron Bushnell için Paris'te anma töreni düzenlendi

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İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendisini yakan ABD askeri Aaron Bushnell için Paris'te anma töreni yapıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te ABD Büyükelçiliği yakınlarındaki anma törenine katılan Filistin yanlıları, Bushnell için oluşturulan alana mum, çiçekler ile "1999-2024 Aaron Bushnell Son Sözleri 'Filistin'e Özgürlük' Oldu" ve "Aaron Özgür Bir Filistin İçin Hayatını Verdi" yazılı dövizler bıraktı.

Filistin bayrakları ve Bushnell'in fotoğraflarını taşıyan katılımcılar ülkelerinin İsrail'i silahlandırmaya son vermesini talep etti.

Tören alanına gelen bazı Filistin karşıtları sözlü tacizde bulundu fakat organizatörler katılımcılara "provokasyonların tuzağına düşmeme" çağrısında bulundu.

"Filistin, özgür adamların kalbindeki yaradır"

Bushnell için anma etkinliğine katılan Paris Sorbonne Üniversitesinde tarih profesörü Francisco Penat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin, yıllardır özgür adamların kalbindeki yaradır." dedi.

Penat, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) Güney Afrika'nın yanı sıra çok sayıda gözlemcinin, Gazze'de "soykırım" yaşandığını ifade ettiğini kaydetti.

"Tüm bunlar, İsrail'i silahlandıran başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği (AB) hükümetlerinin suç ortaklığı yüzünden oluyor." diyen Penat, söz konusu ülkelerin Tel Aviv yönetimine siyasi ve askeri alanda destek sağladığını belirtti.

Penat, "Bu devlet (İsrail) Arap ve İslam dünyasında bir apsedir. (İsrail), bölgeyi istikrarsızlaştıran devlettir. Bu nedenle yaptıklarına acilen son verilmelidir." ifadesini kullandı.

Filistin meselesinde çarenin 1967'den önceki sınırları tanıyan 2 devletli çözümden geçtiğini ve Türkiye'nin de bölgede nüfuz sahibi bir ülke olduğuna dikkati çeken Penat, "Bu anlamda Türkiye çok şey yaptı ancak daha fazlasını da yapabileceğini düşünüyorum." dedi.

İsrail'in Filistinlilere 75 yıldır baskı uyguladığını aktaran Penat, Bushnell'in kendisini ateşe vererek dünya kamuoyunun dikkatini Gazze'deki durumun ciddiyetine çekmek istediğini ifade etti.

Katılımcılardan Tunus asıllı Fransız Naziha Ben Aissa, "Filistinli, Arap veya Müslüman olmayan bu asker (Bushnell) insanlık, bu soykırıma karşı çıkmak ve katliama katılmamak için kendisini ateşe verdi. Bushnell'in parlak bir geleceği olmasına rağmen hayatını feda etti." dedi.

Aaron Bushnell'in tepkisi

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, 24 Şubat'ta İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim." demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.

Üzerinde askeri üniforması bulunan Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı.

Büyükelçilik polislerinden birinin, alevler içinde kalan Bushnell'e silahını doğrultup beklediği, diğer polisin de "Silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var." diyerek alevleri söndürmeye çalıştığı görülmüştü.

Metropolitan Polis Departmanı, Bushnell'in kendisini yakmasının ardından yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.