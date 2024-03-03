ABD askeri İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için kendini yaktı - Son Dakika
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ABD askeri İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için kendini yaktı

ABD askeri Aaron Bushnell'in kendini yaktığı İsrail'in Washington Büyükelçiliği binası önünde yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarını ve ABD yönetiminin verdiği desteği protesto etti. Göstericiler, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak İsrail'e ABD yardımlarının durdurulmasını talep etti. Protestocular, İsrail'in soykırımına karşı sessiz kalmayacaklarını ve sokakları terk etmeyeceklerini belirtti.

03.03.2024 04:19  Güncelleme: 04:20
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NEW ABD askeri Aaron Bushnell'in "soykırıma ortak olmayacağını" belirterek kendini yaktığı İsrail'in Washington Büyükelçiliği binası önünde toplanan yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarını ve buna ABD yönetiminin verdiği desteği protesto etti.

Filistin bayrakları ile İsrail büyükelçiliği binası önüne gelen göstericiler, ellerinde "Özgür Filistin", "İşgale son", "Soykırıma son verin" ve "İsrail'e ABD yardımlarını durdurun" şeklinde pankartlar taşıdı.

AA muhabirine konuşan göstericilerden Mohammad Habeh, İsrail ve ABD hükümetleri tarafından Filistinlilere yönelik devam eden soykırım durana kadar sokakları terk etmeyeceklerini belirtti.

Habeh, " Joe Biden'ın Filistin halkıyla empati kurmaktan aciz olduğunu defalarca kanıtladığını düşünüyorum. İnsanlarımız açlıktan ölürken, yemek kuyruklarında öldürülürken geçen hafta onu dondurma yediği sırada ateşkesten bahsederken duydunuz. Ateşkesten bahsederken dondurma yiyor." diye konuştu.

Diğer bir gösterici Dominique Fierro da acil ateşkes çağrısında bulunarak, "Çok fazla kıyım ve katliam gördüm. Bu asla normal değil, asla da olmayacak. Gördüğüm her şey için her gün kalbim acıdı." dedi.

Fierro, insanların artık İsrail'in soykırımına karşı sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer bunu ruhunuzda hissetmiyorsanız, o zaman sizde doğuştan bir sorun var demektir." ifadesini kullandı.

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde 24 Şubat'ta "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim." demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.

Üzerinde askeri üniforması bulunan Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'i kadın olmak üzere 30 bin 320 Filistinli öldürüldü, 71 bin 533 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, Gazze'de halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD askeri İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için kendini yaktı - Son Dakika

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