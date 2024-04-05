ABD Başkanı Biden, yıkılan köprünün yeniden inşası için çalışmalara başlayacak - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, yıkılan köprünün yeniden inşası için çalışmalara başlayacak

ABD Başkanı Biden, yıkılan köprünün yeniden inşası için çalışmalara başlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'nün çarpması sonucu yıkılmasının ardından köprünün en kısa zamanda yeniden inşa edileceğini açıkladı. Biden, köprünün yeniden inşasıyla ilgili planları anlatırken, sorumluların zararı karşılaması ve hesap vermesi için yönetiminin gereken önlemleri alacağını belirtti. Ayrıca, Maryland ve Delaware eyaletlerine destek sağlanacağını ve bölgedeki yeniden inşa sürecinin hızlı ilerlemesi için diğer kurumlarla işbirliği yapılacağını vurguladı. Köprünün tamamen açılmasının ise mayıs ayının sonunda gerçekleşeceği ifade edildi.

05.04.2024 23:47  Güncelleme: 23:48
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ABD Başkanı Joe Biden, kargo gemisinin çarpması nedeniyle yıkılan Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'nü en kısa zamanda yeniden inşa edeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Biden, Maryland eyaletinde bulunan ve 26 Mart'ta yıkılan köprünün olduğu bölgeyi ziyaret etti.

Yetkililerden brifing alan Biden, daha sonra kameraların karşısına geçerek yönetiminin köprünün yeniden inşasıyla ilgili planlarını anlattı.

Biden, "Amerikan halkının desteği sizinle beraber. Biz bu köprüyü olabildiğince hızlı şekilde yeniden inşa edeceğiz. Bu olaydaki sorumlu tarafların zararı karşılaması ve sorumluların hesap vermesini yönetimimiz sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Maryland ve Delaware eyaletlerine gerekli destekleri vereceklerini ve bölgedeki yeniden inşa sürecinin hızlı ilerlemesi için diğer bölgesel kurumlarla yakın bir işbirliğinde çalışacaklarını vurgulayan Biden, mayıs ayının sonunda kanalın tamamıyla açılmış olacağını söyledi.

Ne olmuştu?

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne 26 Mart'ta yerel saatle 01.30 civarında büyük bir yük gemisi çarpmış, çarpmanın ardından gemide yangın çıkmıştı.

Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün büyük bir kısmı çarpma sonucu çökmüş, köprü üzerindeki çok sayıda araç Patapsco Nehri'ne düşmüştü.

Başkan Biden, aynı gün yaptığı açıklamada, "Buradaki limanı ve köprüyü federal kaynaklarla yeniden inşa edeceğiz. Kongrenin bu çabamızı desteklemesini bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Biden, kendisinin de birçok kez kullandığı köprünün bir an önce yeniden inşası için çalışmalara başlayacaklarını belirtmişti.

2003'ten itibaren Ulusal Kongrede Maryland'i temsil eden Demokrat Senatör Chris Van Hollen, 26 Mart'ta verdiği demeçte, köprünün yeniden inşasının toplam maliyetinin ne kadar olacağının henüz bilinmediğini kaydetmişti.

Hollen, maliyetin yüzde 90'ının federal acil fonundan, kalan 10'luk dilimin ise eyalet fonlarından karşılanacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden, yıkılan köprünün yeniden inşası için çalışmalara başlayacak - Son Dakika

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