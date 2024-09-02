ABD Başkanı Biden, Gazze'deki ateşkes sürecini ele aldı - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, Gazze'deki ateşkes sürecini ele aldı

ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı toplantıda, Gazze'deki ateşkes sürecini ve esirlerin serbest bırakılması için sürecin bundan sonraki adımlarını ele aldı.

02.09.2024 23:46
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ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı toplantıda, Gazze'deki ateşkes sürecini ve esirlerin serbest bırakılması için sürecin bundan sonraki adımlarını ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle toplantı yaptı.

Aralarında Amerikalı ve İsrail çifte vatandaşı bir kişinin de bulunduğu 6 esirin cesedinin bulunmasının ardından yapılan ulusal güvenlik toplantısında, Gazze'deki ateşkes sürecinin bundan sonraki adımları ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabalar ele alındı.

Katar ile Mısır'ın arabuluculuk yaptığı ateşkes görüşmeleriyle ilgili detaylar ve müzakerelerin gidişatına ilişkin güncel durum da toplantıda kapsamlı şekilde değerlendirildi.

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrailli esirlere ait 6 ceset bulduğunu açıklamıştı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını "baltalamakla" suçlanan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu savunmuş ve anlaşma sağlanamamasının sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etmişti.

ABD Başkanı Biden ise Netanyahu'nun ateşkes için yeteri kadar çaba göstermediğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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